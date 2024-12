Davide Benetti è morto: il docente è caduto da un balcone durante una visita, aveva 43 anni

Un tragico incidente si è concluso con la morte di Davide Benetti, docente di 43 anni, avvenuta nella tarda mattinata di oggi presso l’ospedale Sant’Anna di Cona, a Ferrara. L’uomo era stato ricoverato dopo essere caduto da un balcone lo scorso 9 dicembre, mentre si trovava in una villa a Ro, nel Ferrarese, in occasione di una gita scolastica. L’incidente ha avuto origine dal cedimento improvviso del terrazzino sul quale si trovava insieme ad alcuni studenti e a una guida turistica.





Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava osservando il panorama quando il balcone ha ceduto, facendo precipitare il docente e la guida turistica al suolo insieme ai detriti. Gli studenti presenti sono rimasti illesi, ma entrambi gli adulti coinvolti hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso. Sebbene inizialmente non sembrassero in pericolo di vita, la situazione di Davide Benetti è progressivamente peggiorata nei giorni successivi.

Il 43enne aveva riportato diverse fratture e, nonostante le cure ricevute, ha continuato a manifestare febbre alta, un segnale che ha destato preoccupazione tra i medici. Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto questa mattina. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità scolastica e locale, lasciando un vuoto tra colleghi, studenti e familiari.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le responsabilità e comprendere le cause del cedimento strutturale del balcone. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il terrazzino non avrebbe mostrato segni evidenti di deterioramento prima del crollo. Tuttavia, sarà necessario attendere i risultati delle verifiche tecniche per avere un quadro completo della situazione.

Un collega di Davide Benetti, che preferisce rimanere anonimo, ha dichiarato: “Davide era un insegnante appassionato e sempre disponibile con gli studenti. La sua scomparsa è una perdita enorme per tutti noi.” Anche i genitori degli alunni coinvolti nell’incidente hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia del docente.

La guida turistica coinvolta nella caduta era stata ricoverata in codice rosso insieme a Benetti, ma le sue condizioni sono migliorate nel corso dei giorni successivi e non è in pericolo di vita. Nonostante ciò, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici storici utilizzati per eventi scolastici o turistici.

Un rappresentante dell’amministrazione comunale di Ro ha commentato: “È fondamentale garantire la sicurezza degli spazi pubblici e privati che ospitano attività educative o culturali. Faremo tutto il possibile per accertare le responsabilità e prevenire tragedie simili in futuro.”