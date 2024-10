Deceduto Nazareno Darzillo, cantante lirico del Teatro Verdi di Salerno. Aveva 45 anni

È morto Nazaro Darzillo, tenore del Teatro Verdi di Salerno; originario di Afragola (Napoli), il 45enne sarebbe stato colpito da un malore. Solo pochi giorni fa, il 24 ottobre, si era esibito al “Concerto Classico Napoletano” in piazza Santa Restituta, a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia.





Il Teatro ha condiviso un messaggio di cordoglio per la scomparsa del 45enne e la propria vicinanza alla famiglia:

Siamo molto tristi nell’apprendere la notizia della scomparsa improvvisa del nostro caro Nazareno, un tenore di talento e una persona importante per la famiglia del Teatro Verdi di Salerno da molti anni. La sua voce non risuonerà più sul nostro palco, ma rimarrà nei nostri cuori e nei nostri ricordi, lasciando un segno indelebile. Ciao Nazareno, grazie per la tua arte e la tua passione. Buon viaggio.

Anche il Premiato Concerto Bandistico Città di Lanciano ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, scrivendo sui social:

Il Premiato Concerto Bandistico Città di Lanciano, il maestro e lo staff organizzativo sono colpiti e scioccati dalla scomparsa improvvisa del caro Nazareno Darzillo e porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. Che il suo bel canto possa unire il coro degli angeli e risuonare per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Gli amici hanno organizzato un omaggio per Darzillo, con suoni e canti sacri del repertorio lirico, che si terrà domattina, 2 ottobre, alle 9.15, nella Parrocchia di San Michele Arcangelo di Afragola, in zona Salicelle.