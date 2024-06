Dettagli sul film “Prigione 77”: trama, attori, cast, finale, location e luoghi delle riprese

Rai 4 propone il film Prigione 77, un thriller drammatico spagnolo del 2022, della durata di due ore e 5 minuti. La produzione, realizzata dalla Spagna, e girato principalmente a Barcellona e nelle aree circostanti della Catalogna, è conosciuta a livello internazionale con il titolo Modelo 77. La regia è di Alberto Rodriguez, con protagonisti Miguel Herrán come Manuel Gomez e Javier Gutiérrez nel ruolo di José Pino.





Trama del film Prigione 77

Il film Prigione 77 racconta la storia di Manuel Gomez, un giovane contabile arrestato nel 1977 e imprigionato nel carcere chiamato Carcell, un modello di prigione spagnola noto per la sua severità. Manuel è accusato di appropriazione indebita e potrebbe affrontare una pena tra i dieci e vent’anni.

Appena arrivato in prigione, Manuel stringe amicizia con il suo compagno di cella, José Pino. Questa relazione rivela subito un’importanza cruciale per lui, rendendo meno pesante il periodo di detenzione. José lo sprona a entrare in un gruppo di detenuti che combattono per ottenere l’amnistia.

Regia e Produzione

Il film è diretto da Alberto Rodriguez e prodotto da Atípica Films con la collaborazione di Movistar+ e Film Factory Entertainment. Tra il cast, oltre ai già citati protagonisti Miguel Herrán e Javier Gutiérrez, troviamo Jesús Carroza nel ruolo di El Negro.

Riprese e Location

Le riprese di Prigione 77 si sono svolte integralmente in Spagna, con Barcellona come location principale e altre zone della Catalogna. Questo contesto geografico dona un’atmosfera autentica e intensa al film, particolarmente importante per il genere thriller drammatico.

Cast Completo del Film Prigione 77

Nel cast troviamo:

Miguel Herrán : Manuel

: Javier Gutiérrez : José Pino

: Jesús Carroza : El Negro

: Fernando Tejero : Marbella

: Catalina Sopelana : Lucía

: Xavi Sáez : Boni

: Alfonso Lara : El Demócrata

: Polo Camino : Rubi

: Víctor Castilla : Rompetechos

: Iñigo Aranburu : Andrés

: Javier Lago : Domingo

: Iñigo de la Iglesia : Agustín

: Javier Beltrán: Arnau Solsona

La Lotta per l’Amnistia e il Destino di Manuel

Nel corso del film, Manuel si unisce a un gruppo di detenuti che lottano per l’amnistia, un tema centrale della trama che approfondisce le dinamiche umane e sociali all’interno delle mura carcerarie. La suspense aumenta man mano che la narrazione ci porta verso la risoluzione: Manuel riuscirà a scontare la sua pena o verrà liberato grazie all’amnistia?

La tensione palpabile e l’analisi profonda dei personaggi rendono Prigione 77 un film imperdibile per gli appassionati del genere thriller e drammatico. Con un ottimo cast e una regia sapiente, questa pellicola offre uno sguardo coinvolgente e realistico sulla vita carceraria e le lotte per la giustizia.

Sintonizzati su Rai 4 per non perdere questo avvincente film, che promette di tenerti incollato allo schermo dalla prima all’ultima scena.