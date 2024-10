Diandra e Valerio decidono di chiudere a Temptation Island ma il loro destino si intreccerà di nuovo davanti a Bisciglia

Nel quarto episodio di Temptation Island 2024, Valerio Palma chiede a Diandra Pecchioli un falò di confronto super anticipato, deciso a mantenere la sua posizione e lasciare Roma. Prima di decidere se andarlo a trovare o meno, Diandra viene chiamata nel pinnettu per vedere un video del suo ragazzo che descrive la loro relazione come un continuo conflitto: “Quando vado al lavoro so che per qualche ora posso stare tranquillo”. Il video continua a mostrare l’intimità tra Valerio e la single Julia. “Non mi manca Diandra, mi manca com’ero io”, dice Valerio, “E con te mi sento me stesso al 99%”.





L’esterna tra Valerio e la single Julia

Per far notare quanto Diandra sia troppo fissata sulle cose materiali, Valerio decide di portare Julia a mangiare sulla spiaggia. Niente ristorante per loro, solo una coperta sulla sabbia e un panino preso in salumeria. Insomma, un vero e proprio picnic che Diandra non avrebbe mai digerito. E infatti, lei si ribella: “Il panino? Valerio è super falso. Ama andare in barca e bere Dom Perignon. Lo conoscete da poco, fidatevi di me. È falso, impostato, esce solo se ha l’abito da mille euro. Quale umiltà? Barche da 50 metri. Si sente inferiore a me. Io lavoro tutto il giorno e ho creato un patrimonio per entrambi. Non torna in Puglia da 7 anni perché gli va bene così. Ho dei debiti con i miei genitori e lui preferirebbe che li restituisca pian piano, perché dobbiamo goderci la vita. Quando eravamo in difficoltà, si lamentava che stavamo male, che eravamo bloccati. I miei genitori e le mie amiche mi dicono da una vita di lasciarlo. Non gli piace la vita semplice e io non ho intenzione di lasciare nulla per seguirlo. Ogni estate sceglie di andare a Porto Cervo invece di tornare a vedere la sua famiglia in Puglia. Sta facendo una figura di merda che non finisce mai”.

La richiesta di falò di confronto anticipato

Dopo aver raccontato la sua verità, Diandra riceve la richiesta di confronto anticipato da Valerio. “Voglio continuare a sentirmi me stessa, perché se esco, me lo riprendo subito. Voglio sentire ancora questa rabbia”, spiega Diandra, pronta a rifiutare. Ma Valerio avverte che se lei non si presenta, lui se ne va. Così, Diandra accetta di confrontarsi.

Il falò di confronto anticipato tra Valerio e Diandra

Valerio spiega perché ha chiesto questo confronto: “Non mi è piaciuto sentirti dire che chi guadagna di più deve essere seguito da chi guadagna di meno”. Si confrontano sui loro problemi, sul desiderio di avere una famiglia, e sui loro progetti che non coincidono. A un certo punto, Diandra non riesce a trattenere le lacrime e dice: “Nei momenti in cui sembrava tutto andare male e io mi sentivo persa, invece di supportarmi, lui diceva che avevo rovinato tutto”.

Diandra e Valerio si lasciano a Temptation Island

“Non ci sono più i presupposti per andare avanti. Sono innamorato, ma non si può andare avanti così, quindi torno a casa da solo”, conclude Valerio. “Volevo capire come mi sarei sentita senza di lui. Se non mi avesse interrotta, avrei potuto riflettere meglio, ma è andata così. Torno a casa da sola”, risponde Diandra, chiaramente triste.