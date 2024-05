Diritto e rovescio, Paolo Del Debbio scherza con Giorgia Meloni: “Sono quel birichino di Del Debbio”, la reazione della Meloni

Nel corso dell’ultima puntata di “Dritto e rovescio” su Rete 4, Paolo Del Debbio ha aperto il dibattito con la Premier Giorgia Meloni in maniera briosa e scherzosa, dando il via a un confronto vivace e appassionato.





Durante la trasmissione, Giorgia Meloni ha affrontato con fermezza le critiche ricevute in passato, ponendo l’accento sul modo in cui le donne vengono trattate nel dibattito pubblico. La sua risposta alle osservazioni sprezzanti del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha evidenziato la forza delle donne e condannato il comportamento dei bulli che si nascondono dietro alle offese.

La Premier ha sottolineato la necessità di contrastare i pregiudizi e le offese rivolte alle donne, affermando con determinazione: “Le donne non sono deboli, io non sono debole, sono deboli i bulli, quelli che fanno i gradassi alle spalle ma quando li affronti come ho fatto io, i gradassi non li fanno più. E allora quella cosa la farei cento volte non solo per me ma per tutte le donne che si pensa di poter insultare liberamente.”

Il confronto tra Paolo Del Debbio e Giorgia Meloni ha messo in luce come i politici possano utilizzare l’umorismo per affrontare le critiche e i commenti negativi, dimostrando la determinazione della Premier nel difendere non solo se stessa, ma tutte le donne vittime di pregiudizi e offese.

Il programma ha offerto uno spazio di confronto costruttivo e ha evidenziato l’importanza di affrontare i temi delicati con fermezza e determinazione, promuovendo un dibattito rispettoso e consapevole.