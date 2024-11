Disagi con i Bancomat oggi: il malfunzionamento di Pagobancomat e Nexi

Problemi tecnici hanno colpito i pagamenti elettronici in tutta Italia, con disservizi segnalati su circuiti Bancomat, Pagobancomat, Nexi e Visa. La causa è attribuita a un’interruzione della rete.





Dalle ore 11:25 di giovedì 28 novembre, in tutta Italia si sono verificati problemi significativi sui circuiti di pagamento elettronico, tra cui Bancomat, Pagobancomat e Nexi. Questi disservizi hanno interessato i terminali POS e le transazioni digitali, causando disagi diffusi sia per gli utenti che per i commercianti. Secondo una nota ufficiale di Bancomat, il malfunzionamento è stato attribuito a una problematica tecnica segnalata da Worldline, una delle principali società globali nel settore dei pagamenti elettronici.

Worldline ha descritto l’origine del problema come un’“interruzione generica e diffusa della rete” che ha avuto un impatto su diversi servizi di pagamento nel Paese. La situazione è stata confermata anche dal portale Downdetector, noto per monitorare in tempo reale i problemi legati a servizi digitali. A partire dalle 11 del mattino, sono state registrate numerose segnalazioni da parte dei clienti di diverse banche italiane, come BPER Banca e Banco BPM. Anche il circuito Visa è stato oggetto di numerosi reclami per malfunzionamenti.

Secondo i dati raccolti da Downdetector, le segnalazioni di disservizi hanno mostrato un andamento uniforme tra le varie banche e i circuiti di pagamento. L’inizio delle problematiche è stato registrato intorno alle 11:00 e ha raggiunto il picco tra le 13:00 e le 14:00. Nonostante i tentativi di risoluzione, alle ore 17:00 le segnalazioni non erano ancora diminuite in modo significativo, indicando che i disagi stavano proseguendo anche nel corso del pomeriggio.

La natura dei problemi riscontrati è stata piuttosto ampia. Gli utenti hanno lamentato difficoltà nell’uso di carte di credito e debito, impossibilità di effettuare prelievi agli sportelli ATM e malfunzionamenti nei pagamenti tramite POS. Oltre a questi disservizi legati ai circuiti tradizionali, sono stati segnalati problemi anche per i servizi bancari online e le applicazioni mobile banking.

Bancomat, attraverso una comunicazione ufficiale, ha spiegato che la causa principale dei disservizi è stata individuata da Worldline, che ha parlato di un “incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia”. Questa interruzione ha colpito vari servizi di pagamento elettronico, causando un effetto a catena su molteplici piattaforme bancarie e circuiti di pagamento.

Le problematiche non hanno riguardato solo le banche tradizionali. Anche i servizi digitali legati al circuito Visa hanno subito interruzioni significative, come confermato dalle numerose segnalazioni raccolte. Gli utenti hanno espresso difficoltà nel completare transazioni sia online che nei negozi fisici. La situazione ha creato disagi anche per chi si affidava ai servizi bancari tramite smartphone o a piattaforme di home banking.

Secondo quanto riportato da Bancomat nella sua nota ufficiale, l’interruzione della rete ha avuto un impatto trasversale su tutti i principali operatori del settore. Questo spiega perché i malfunzionamenti siano stati riscontrati in modo uniforme su più circuiti e istituti bancari. “Come mostrano i grafici di Downdetector – si legge nella nota – le segnalazioni per i malfunzionamenti relativi alle diverse banche seguono tutte lo stesso trend”.

I problemi tecnici hanno sollevato preoccupazioni tra gli utenti e i commercianti, molti dei quali si sono trovati impossibilitati a completare transazioni fondamentali per le loro attività quotidiane. Le difficoltà sono state particolarmente sentite durante le ore centrali della giornata, quando il volume delle transazioni è generalmente più elevato.

Non è la prima volta che un’interruzione della rete causa disservizi così estesi nel settore bancario e dei pagamenti elettronici. Tuttavia, la portata del problema odierno ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture digitali su cui si basa gran parte dell’economia moderna. Il fatto che l’interruzione abbia interessato contemporaneamente più circuiti e operatori sottolinea l’importanza di investire in sistemi più resilienti per prevenire futuri episodi simili.

Alle ore 17:00, nonostante gli sforzi per risolvere il problema, la situazione non era ancora tornata alla normalità. Gli utenti hanno continuato a segnalare difficoltà nell’utilizzo di carte di credito e debito, nonché nell’accesso ai servizi bancari online. Le problematiche sembrano essere strettamente correlate all’interruzione della rete descritta da Worldline, ma ulteriori dettagli sulle cause specifiche non sono ancora emersi.