Disordine sui treni a Roma: Salvini non può fare la solita apparizione e non partecipa all’evento sui treni regionali

Nella giornata di caos per il traffico ferroviario a Roma, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha scelto di non presentarsi alla conferenza stampa in programma alla Stazione Ostiense. Mentre decine di migliaia di pendolari affrontavano una mattinata da incubo a causa della cancellazione di tutti i treni a Termini e Tiburtina a causa di un guasto, il vicepremier ha dato forfait.





L’appuntamento era stato fissato per presentare il nuovo brand regionale, ma quando è emerso che Salvini avrebbe dovuto rispondere del caos ferroviario, ha scelto di non comparire, insieme all’amministratore delegato e direttore generale Stefano Donnarumma e all’ad di Trenitalia Luigi Corradi. Tutti hanno evitato di dare risposte, mandando avanti un tecnico di Rfi al loro posto.

Salvini sembra intervenire su molte questioni, ma evita di confrontarsi sulle deleghe del suo ministero. Mentre parla sempre di abusivi e occupanti, non si rende disponibile né preparato a discutere delle politiche pubbliche sulla casa che dipendono dal MIT. Analogamente, non si fa trovare quando si tratta di rispondere del disastroso stato delle ferrovie, nonostante mesi di disagi per i viaggiatori.

Secondo fonti interne al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro Salvini avrebbe scelto di evitare la conferenza stampa per concentrarsi su una riunione urgente con i vertici delle Ferrovie dello Stato per affrontare la situazione critica. Tuttavia, l’assenza del Ministro ha sollevato polemiche e domande sul suo ruolo e sulla gestione della crisi.

Il ruolo del Ministro nelle emergenze nazionali

Questa non è la prima volta che il Ministro Salvini evita di confrontarsi direttamente con la stampa su questioni rilevanti per il suo dicastero. La sua mancanza di presenza e di risposte ha sollevato dubbi sulla sua effettiva gestione delle emergenze nazionali e sul suo impegno nel garantire un servizio ferroviario efficiente e sicuro per tutti i cittadini.

Mentre il traffico ferroviario torna lentamente alla normalità dopo la giornata di caos a Roma, l’assenza del Ministro Salvini alla conferenza stampa solleva interrogativi sul suo ruolo e sulla gestione della crisi. I cittadini e i pendolari rimangono in attesa di risposte e azioni concrete per garantire un servizio ferroviario affidabile e sicuro.