Donna di 53 anni arrestata per aver assassinato e smembrato il coniuge con una sega elettrica, poi gettato i resti nella spazzatura

Avrebbe ucciso il marito e ne avrebbe tagliato il corpo a pezzi, gettando questi ultimi nei cassonetti dei rifiuti di mezza Sydney. È questa l’accusa mossa a Nirmeen Noufl, 53enne australiana, in quello che è stato descritto uno dei casi più “macabri e bizzarri” degli ultimi anni.





Un’Accusa Scioccante di Omicidio e Smembramento

La vicenda ha inizio a luglio, quando alcuni amici di famiglia segnalano la scomparsa del 62enne Mamdouh Noufl, dalla zona di Greenacre. La polizia rivela che l’uomo è sparito nel maggio precedente, dando il via a un’inchiesta che ha portato all’arresto della moglie per il reato di omicidio. Si tratta di un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, anche per via del fatto che la coppia ha otto figli.

Dettagli Scioccanti Emergono dall’Indagine

Secondo gli investigatori, la donna avrebbe ucciso il marito prima di smembrarne il corpo per nasconderne i resti. La polizia del NSW ha dichiarato che è stata eseguita una perquisizione sulla scena del crimine in una casa a Greenacre, definendo l’omicidio come “brutale, macabro e bizzarro”. Il detective Danny Doherty ha fornito ulteriori dettagli, sostenendo che la 53enne avrebbe utilizzato un coltello e una sega elettrica per compiere l’orribile gesto.

Nonostante gli sforzi delle autorità, i resti dell’uomo non sono mai stati trovati. Il detective Doherty ha espresso scetticismo sulla possibilità di rintracciarli, sottolineando che la donna avrebbe tratto benefici dalla scomparsa del marito, accumulando ricchezze inspiegabili e viaggiando in E…

