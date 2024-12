Donna morta e tornata in vita dopo 11 minuti rivela cosa ha visto in quel tempo

Nel settembre 2019, Charlotte Holmes stava facendo un controllo di routine dal suo cardiologo quando la sua pressione sanguigna è improvvisamente salita a un pericoloso 234/134.





I medici l’hanno informata rapidamente che stava avendo un ictus o un infarto. Ricordando il momento in cui temeva di perdere sua moglie, il marito di Charlotte, Danny, ha raccontato a The 700 Club: “Immediatamente, hanno chiamato un’emergenza e tutti hanno iniziato ad accorrere.”

Charlotte è stata portata d’urgenza in ospedale mentre lo staff medico lavorava freneticamente per stabilizzarla, mentre Danny poteva solo guardare impotente. “Hanno iniziato a lavorare su di lei,” ha ricordato, “e ho pensato, mi chiedo se riuscirò a riportarla a casa.”

Mentre le sue condizioni peggioravano, Charlotte ha iniziato a descrivere visioni di fiori, anche se Danny non ne vedeva nella stanza. È stato allora che ha capito che stava accadendo qualcosa di straordinario. “È in quel momento che ho capito che non era in questo mondo,” ha detto.

Il cuore di Charlotte si era fermato e per i successivi 11 minuti era clinicamente morta. Durante questo tempo, Charlotte ha affermato di osservare dall’alto, guardando i medici e gli infermieri mentre lavoravano per rianimarla. “Potevo sentire l’odore dei fiori più belli che abbia mai sentito, e poi ho sentito della musica,” ha ricordato. “Quando ho aperto gli occhi, sapevo dove mi trovavo. Sapevo di essere in paradiso.”

La nativa del Kansas ha descritto di essere circondata da una bellezza indescrivibile, con tutto che si muoveva in armonia con la musica che sentiva. “Non posso descrivervi com’era il paradiso perché è così oltre ciò che possiamo immaginare, un milione di volte di più,” ha detto. Secondo Charlotte, è stata poi guidata più in profondità nell’aldilà dagli angeli. “Non c’è paura; è come pura gioia quando gli angeli prendono il controllo,” ha spiegato.

Durante il suo viaggio celeste, Charlotte ha detto di aver visto i suoi cari defunti. “Ho visto mia madre, ho visto mio padre, ho visto mia sorella, ho visto familiari in piedi dietro,” ha ricordato. “Ho visto santi del passato. Non sembravano vecchi, non sembravano malati. Nessuno di loro portava gli occhiali. Sembravano avere trent’anni.” Ha aggiunto: “Eppure nelle Scritture si dice: ‘Saremo conosciuti come eravamo conosciuti.’ Li ho riconosciuti lì nei loro nuovi corpi. Sembravano meravigliosi.”

Uno dei momenti più emozionanti per Charlotte è stato quando ha visto un bambino piccolo, cosa che inizialmente l’ha confusa. “Ricordo di aver pensato: ‘Chi è questo?’ E ho sentito il mio Padre celeste dire: ‘È tuo figlio.'” Charlotte ha raccontato di aver perso un bambino quando era incinta di cinque mesi e mezzo. “Ricordo che lo tenevano in alto e dicevano: ‘Charlotte, è un maschio.’ Poi è scomparso.” Ha chiesto a Dio come fosse possibile vedere questo bambino, e Lui ha spiegato: “Continuano a crescere in paradiso, ma non c’è tempo, è l’eternità.”

Tuttavia, l’esperienza di Charlotte non è finita in paradiso. Ha detto di essere stata portata in un luogo che era l’opposto del paradiso che aveva appena visto. “Dio mi ha portato all’inferno, e l’odore, la carne marcia – puzzava così… e urla,” ha descritto. “Dopo aver visto la bellezza del paradiso, il contrasto con l’inferno è quasi insopportabile.”

Spiegando perché le è stato mostrato questo luogo, Charlotte ha detto: “E Lui dice: ‘Ti mostro questo per dirti che se alcuni non cambiano le loro abitudini, questo è dove risiederanno.’ Ho sentito mio padre dire: ‘Hai tempo per tornare indietro e condividere.'”

Successivamente, Charlotte ha sentito di essere riportata nel suo corpo. Danny ha notato un movimento del suo occhio mentre iniziava a tornare in vita. Charlotte – che alla fine si è ripresa completamente ed è stata dimessa dall’ospedale due settimane dopo – ha detto: “Ho sentito il dolore, dove non avevo sentito dolore, ho sentito il dispiacere.”

In seguito alla sua esperienza di pre-morte, Charlotte si è sentita spinta a condividere la sua storia con gli altri. “Le persone hanno bisogno di speranza,” ha detto. “Vogliono sapere che c’è davvero qualcosa là fuori, vogliono sapere che andrà tutto bene. Il paradiso è più di quanto si possa immaginare. Posso guardarvi dritto negli occhi e dirvi con certezza che il paradiso è reale.”

Secondo The Ozark County Times, Charlotte è morta il 28 novembre 2023, all’età di 72 anni, in seguito a un attacco cardiaco. Le sono sopravvissuti il marito di 52 anni, Danny, la figlia Chrystal e i suoi nipoti.