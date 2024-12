Donna perde entrambe le gambe e rischia di morire per aver usato un tampax in modo sbagliato

La vita di Lauren Wasser ha preso una svolta tragica a causa di una condizione medica che molti potrebbero considerare rara. All’età di 24 anni, mentre seguiva le linee guida raccomandate per l’uso dei tamponi, Wasser ha sviluppato sintomi che sono degenerati in un episodio quasi fatale. Questa straziante vicenda evidenzia i pericoli della Sindrome da Shock Tossico (TSS), una condizione che può manifestarsi anche quando i tamponi vengono usati correttamente.





I tamponi, un elemento essenziale nell’igiene femminile, sono progettati per il comfort e la praticità, permettendo alle donne di continuare le loro attività quotidiane durante le mestruazioni senza interruzioni. Le indicazioni sono tipicamente semplici: cambiare il tampone ogni quattro-sei ore, a seconda del flusso, per ridurre i rischi per la salute. Tuttavia, per Wasser, seguire queste istruzioni ha portato a conseguenze impreviste e che le hanno cambiato la vita.

L’inizio della sua odissea è cominciato con sintomi simil-influenzali che si sono rapidamente intensificati. Amici preoccupati le hanno consigliato di riposare, ma le sue condizioni sono peggiorate così velocemente che nel giro di poche ore la sua vita era in pericolo. Un controllo di routine da parte della polizia aveva inizialmente valutato la sua situazione come non critica, ma in seguito è stata trovata nel suo appartamento, gravemente malata e a un passo dalla morte.

Portata d’urgenza in ospedale, Wasser ha affrontato una prognosi terribile. Ha subito due attacchi cardiaci, insufficienza renale e gravi danni ai tessuti che alla fine hanno reso necessaria l’amputazione degli arti – prima la gamba destra sotto il ginocchio, poi parti del piede sinistro e infine l’intera gamba sinistra nel 2018 a causa di dolori persistenti e lancinanti.

I medici le hanno diagnosticato la Sindrome da Shock Tossico (TSS), una condizione potenzialmente letale risultante da infezioni batteriche che possono progredire rapidamente, portando a gravi danni agli organi o alla morte. La TSS è particolarmente associata all’uso di tamponi, anche se può verificarsi anche con le coppette mestruali o da altre infezioni. È rara, colpendo circa una su 100.000 persone mestruate negli Stati Uniti ogni anno, ma il suo impatto può essere devastante.

Oggi, Wasser, ora conosciuta come la “ragazza con le gambe d’oro”, ha trasformato la sua esperienza traumatica in attivismo e modelling. Ha sfilato in passerella per marchi prestigiosi come Louis Vuitton ed è apparsa in importanti riviste di moda, usando la sua piattaforma per sensibilizzare sui rischi della TSS. La sua storia è un potente promemoria della fragilità della salute e dell’importanza della consapevolezza. Wasser sottolinea la necessità di educare sulla TSS, esortando le donne a discutere e diffondere conoscenze su questa potenziale minaccia.

La sua missione è chiara: assicurarsi che nessun’altra donna soffra come ha sofferto lei, promuovendo il dialogo e la comprensione della TSS. Attraverso i suoi sforzi, spera di fornire una salvaguardia contro questa condizione mortale, rendendo l’uso dei tamponi più sicuro per tutte le donne. Attraverso la condivisione di storie e il sostegno alla consapevolezza, Wasser si batte per un mondo in cui i pericoli nascosti dei prodotti comuni non siano più minacce in agguato nell’ombra, ma sfide affrontate con strategie informate e resilienza comunitaria.