Dopo anni, svolta shock nel caso Mark Caltagirone: le ultime su Pamela Prati, Eliana e Pamela

Questo articolo in breve

Dopo anni di attesa e speculazioni, i giudici hanno messo la parola fine sulla controversa vicenda giudiziaria che vedeva al centro l’attrice e showgirl Pamela Prati e il suo fantomatico matrimonio con Mark Caltagirone. La situazione, che ha coinvolto anche le ex agenti di Prati, ha suscitato grande interesse mediatico e dibattiti accesi, culminando in una decisione legale che ha definitivamente archiviato il caso.





Pamela Prati, famosa per le sue apparizioni in numerose trasmissioni televisive, aveva accusato le sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, di averla ingannata facendole credere nell’esistenza di un corteggiatore, Mark Caltagirone, che in realtà non è mai apparso. La Prati, dichiarandosi vittima di questo inganno, aveva intrapreso azioni legali per far luce sulla vicenda.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fanpage, la denuncia presentata dalla Prati nel 2019 è stata ora archiviata. I giudici hanno stabilito che non vi è stata alcuna truffa ai danni della showgirl da parte delle sue due ex agenti riguardo al presunto matrimonio con Caltagirone. L’intera faccenda, come emerge dalle motivazioni della decisione giudiziaria, sembrerebbe essere stata un elaborato stratagemma, concordato anche con la presunta vittima, per fini autopromozionali.

L’analisi del giudice evidenzia come questa vicenda abbia portato benefici sia a Pamela Prati, sia ai network televisivi che hanno dato ampio spazio a questa storia, generando un consistente interesse mediatico. La vicenda, iniziata con la denuncia di Prati contro Michelazzo e Perricciolo per il finto matrimonio, si conclude con l’archiviazione del procedimento, avvenuta il 9 aprile 2021, su richiesta del pubblico ministero che ha ipotizzato un coinvolgimento o complicità della stessa Prati nella costruzione dell’inganno.

Le accuse e le denunce reciproche tra Prati e le sue ex agenti hanno tenuto banco nelle cronache rosa e nei talk show dedicati al mondo dello spettacolo, trasformando la vicenda in uno dei casi più discusssi e controversi degli ultimi anni. Nonostante le iniziali smentite, Pamela Perricciolo, una delle ex agenti, ha ammesso l’esistenza di un’intesa tra le tre donne, finalizzata a promuovere l’immagine pubblica della Prati.

Questo episodio solleva interrogativi sul confine tra realtà e finzione nel mondo dello spettacolo e sull’uso dei media per scopi autopromozionali. La decisione dei giudici chiude un capitolo importante di questa intricata vicenda, lasciando dietro di sé un dibattito ancora aperto sulle dinamiche mediatiche e legali che regolano il mondo della televisione e della celebrità.