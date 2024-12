Dopo essere uscite dalla chiesa, travolte sulle strisce: Rita non ce la fa, grave l’amica 90enne

Un grave incidente si è verificato nella serata di venerdì 13 dicembre a Sassari, precisamente nel quartiere di Santa Maria di Pisa, in via Cilea. Due donne anziane sono state investite mentre attraversavano le strisce pedonali poco prima delle 19. L’impatto è stato fatale per una delle due, mentre l’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.





La vittima è Rita Secchi, una donna di 76 anni molto conosciuta nella comunità sassarese. La signora stava rientrando a casa dopo aver partecipato alla messa delle 18 presso la chiesa di Santa Maria Bambina, un appuntamento che rispettava con regolarità ogni venerdì. Accanto a lei si trovava una sua amica di 90 anni, anch’essa coinvolta nell’incidente. Le due donne stavano attraversando sulle strisce pedonali quando una Hyundai, guidata da un giovane di 24 anni residente a Sassari, le ha travolte.

Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso alle due donne. Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per Rita Secchi non c’è stato nulla da fare. La donna è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. La sua amica, invece, è stata trovata ancora cosciente e trasportata con urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è stata ricoverata in condizioni critiche ma stabili.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per avviare i rilievi e le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto. Alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente hanno riferito che l’automobilista potrebbe non aver avuto il tempo di frenare, ma le cause esatte dell’investimento sono ancora oggetto di accertamenti. Gli agenti stanno analizzando ogni dettaglio per comprendere se ci siano stati fattori esterni o eventuali responsabilità legate alla condotta del conducente.

La notizia della morte di Rita Secchi ha scosso profondamente l’intera comunità di Sassari. La donna era una figura molto apprezzata e conosciuta in città, in particolare per la sua attività di macellaia. Per molti anni aveva gestito con grande dedizione e passione una macelleria situata in via Cesaraccio, punto di riferimento per tanti abitanti del quartiere. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici e i clienti che la ricordano con affetto.

Un residente della zona, presente al momento dell’incidente, ha dichiarato: “È stato tutto così rapido. Non abbiamo avuto neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo. È una tragedia che ci lascia senza parole.” Un altro testimone ha aggiunto: “Conoscevamo bene la signora Rita. Era una persona gentile e sempre disponibile. È difficile accettare che tutto sia finito così.”

La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire nei minimi dettagli l’accaduto. Tra gli aspetti sotto esame vi sono l’illuminazione della strada al momento dell’incidente e la velocità a cui procedeva l’automobile. L’obiettivo è comprendere se ci siano state negligenze o se si sia trattato di un tragico incidente inevitabile.

Nel frattempo, il giovane conducente della Hyundai è stato ascoltato dalle autorità per fornire la sua versione dei fatti. Secondo quanto emerso, il ragazzo era visibilmente scosso e dispiaciuto per quanto accaduto. Non risultano al momento segnalazioni di guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, ma ulteriori verifiche sono in corso.