Dove è stato girato la fiction “Ninfa Dormiente” I casi di Teresa Battaglia: le location

Lunedì 28 ottobre 2024, Rai 1 presenta il debutto della seconda stagione di “Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia”. Questa serie, interpretata magistralmente da Elena Sofia Ricci, continua a seguire le indagini della profiler Teresa Battaglia nel suggestivo scenario del Friuli Venezia Giulia.

In onda su Rai 1, la seconda stagione di Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia si compone di tre prime serate. Gli episodi raccontano nuovamente le avventure di Teresa Battaglia, profiler investigativa che opera nella città di Udine. Le riprese hanno avuto luogo interamente in Friuli Venezia Giulia, in diverse località tra cui Udine e Tarvisio.





Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia: le location

La produzione della seconda stagione si è svolta tra novembre 2023 e marzo 2024. Mentre gran parte delle scene interne è stata filmata a Roma, le esterne offrono uno sguardo incantevole su Udine. Tra i luoghi chiave si annoverano piazza della Libertà, i Musei del Castello e il Museo di Arte Contemporanea, oltre all’affascinante piazza Matteotti.

La scenografia non si limita a Udine; Tarvisio, conosciuta come rinomata località sciistica, è uno dei fulcri dell’ambientazione. Un’altra importante meta turistica è il Santuario del Monte Lussari. Inoltre, la Foresta di Tarvisio si presenta come un luogo misterioso, ideale per l’atmosfera crime della serie.

Località principali girate in friulano: Malborghetto-Valbruna: meta per trekking e ciaspolate. Camporosso: località di accesso al Monte Lussari. Laghi di Fusine: splendidi laghi alpini.



In aggiunta, la serie presenta altre località affascinanti del Friuli, come la storica Chiusaforte, dove si trova la omonima fortezza, il cui panorama sulle Alpi Giulie offre una vista mozzafiato. Costruita all’inizio del Novecento, questa fortezza ha rivestito un ruolo cruciale durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare nella battuta d’arresto delle forze austro-germaniche dopo la sconfitta di Caporetto.

I nuovi luoghi della seconda stagione della fiction

Nuove ambientazioni si aggiungono alla narrazione, arricchendo ulteriormente l’esperienza visiva. La seconda stagione offre l’opportunità di scoprire luoghi poco conosciuti, rendendo il racconto ancora più avvincente per il pubblico.