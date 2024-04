Dove vedere l’Isola dei Famosi 24 ore su 24 in diretta ? orari su Mediaset Extra e programmazione giornaliera

Dall’esordio su Canale 5 alla diretta non-stop: ecco come immergerti completamente nell’esperienza di ‘L’Isola dei Famosi 2024’.





Dove vedere l’Isola dei Famosi 24 ore su 24?

L’emozionante viaggio dei naufraghi di “L’Isola dei Famosi” riprende da Cayos Cochinos, Honduras, con Vladimir Luxuria alla guida. Quest’anno, l’avventura verrà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 9 aprile 2024, promettendo ai fan dieci appassionanti puntate, ogni lunedì sera, per un’immersione totale di 64 giorni nel reality. Allo stesso modo del Grande Fratello Vip, anche “L’Isola dei Famosi” offre agli spettatori la possibilità di seguire i propri naufraghi preferiti 24 ore su 24, garantendo un accesso senza precedenti alle dinamiche dell’isola. La programmazione sarà disponibile su diverse piattaforme del gruppo Mediaset, incluse Canale 5, Mediaset Extra e La5, per soddisfare la curiosità degli spettatori a ogni ora del giorno e della notte.

Dove vedere l’Isola dei Famosi 24 ore su 24? Orari e programmazione della Extended Edition

La trasmissione principale dell’Isola dei Famosi avrà luogo su Canale 5, con gli episodi serali previsti ogni lunedì a partire dal 9 aprile 2024. Per chi desidera rimanere costantemente aggiornato, il day-time dell’Isola, analogamente a quello di Amici di Maria De Filippi, verrà trasmesso su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.45 alle ore 17.00, offrendo un approfondimento giornaliero sugli eventi dell’isola. Il primo appuntamento day-time si terrà martedì 10 aprile, il giorno successivo alla messa in onda del primo episodio serale, dando il via a una copertura continua delle vicende dei naufraghi.

Isola dei Famosi 2024 diretta h24: programmazione su Mediaset Extra

Per gli spettatori che cercano opzioni alternative o complementari alla visione su Canale 5, Mediaset Extra e La5 offrono una programmazione estesa che permette di non perdere nemmeno un momento dell’Isola. Su La5, il day-time verrà riproposto da lunedì a venerdì dalle 18.50 alle 19.10, fornendo un’altra opportunità per seguire gli aggiornamenti quotidiani. Su Mediaset Extra, il martedì sera, gli spettatori avranno la chance di rivedere la puntata del lunedì a partire dalle 21.20, mentre per i più appassionati, la versione Extended Edition dell’Isola dei Famosi offrirà una trasmissione diretta quasi continua, dalle 08.15 fino alle 03.20 della notte seguente. Questo formato allargato permette di immergersi completamente nelle dinamiche dell’Isola, con la possibilità di assistere a momenti inediti e situazioni esclusive. Inoltre, per chi preferisce la flessibilità dello streaming, Mediaset Infinity rende disponibile l’intera programmazione, inclusa la diretta 24h, permettendo così di accedere ai contenuti dell’Isola da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento.

In conclusione, “L’Isola dei Famosi 2024” si appresta a diventare un’esperienza televisiva unica e avvincente, grazie a una programmazione estesa e variegata che soddisfa le esigenze di tutti gli spettatori. Dalla visione tradizionale sulle reti Mediaset alla diretta streaming su Mediaset Infinity, gli appassionati del reality avranno l’imbarazzo della scelta su come e quando immergersi nelle avventure dei loro naufraghi preferiti, vivendo l’Isola dei Famosi come mai prima d’ora.