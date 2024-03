Dove vive, fidanzata, età, nome vero e quanto ha guadagnato a Sanremo: chi è Maninni

Nel brillante firmamento del Festival di Sanremo 2024, condotto dall’eclettico Amadeus, una stella ha brillato con luce propria: Maninni, l’artista che ha portato sul palco dell’Ariston la sua unicità. Alessio Maninni, conosciuto nel mondo della musica con il suo pseudonimo Maninni, ha segnato il suo debutto a Sanremo quest’anno, presentando al pubblico e ai critici musicali il suo indiscusso talento.





Nato il 19 dicembre 1997 a Bitetto, nella provincia di Bari, Maninni ha iniziato il suo viaggio musicale ricevendo in dono una chitarra dal padre all’età di dieci anni. Questo gesto ha innescato in lui una passione bruciante per la musica, che lo ha accompagnato durante gli anni di formazione, tra i banchi del liceo musicale e l’immersione nelle opere dei grandi maestri del rock, sia italiano che internazionale.

La Svolta nella Carriera Musicale

La carriera di Maninni ha preso una svolta decisiva nel 2016, anno in cui ha partecipato al noto programma televisivo Amici, rivelando al grande pubblico le sue capacità attraverso la presentazione di brani inediti. Sebbene non abbia raggiunto la fase finale del programma, il suo stile unico e la sua voce inconfondibile hanno catturato l’attenzione dei professionisti dell’industria musicale.

Il suo percorso di crescita artistica lo ha portato, nel 2022, a sfiorare la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Mille Porte”, raggiungendo la finale di Sanremo Giovani. È stato però nel 2024 che Maninni ha avuto l’opportunità di calcare il prestigioso palco dell’Ariston, consolidando il suo ruolo nel panorama musicale italiano con il brano “Spettacolare”, che lo ha visto posizionarsi al 25esimo posto nella classifica finale.

Vita Privata e Mistero Sentimentale

Nonostante il crescente interesse del pubblico, Maninni mantiene un velo di riservatezza sulla sua vita privata, in particolare riguardo alla sua situazione sentimentale. Questo aspetto, avvolto nel mistero, alimenta la curiosità dei fan, ansiosi di scoprire di più sulla personalità e sugli affetti di questo giovane e promettente artista.

Maninni rappresenta uno degli esempi più luminosi di come il talento e la dedizione possano aprire le porte a palcoscenici di rilievo come quello di Sanremo. Con il supporto di una fanbase in crescita e la curiosità che circonda la sua figura, sia sul piano artistico che personale, Maninni si proietta verso un futuro ricco di nuove sfide musicali e personali.

La sua storia è un invito a seguire le proprie passioni e a credere nel potere della musica di trasformare i sogni in realtà. Per chi desidera approfondire la conoscenza di questo artista, non resta che attendere la sua prossima intervista a Domenica In, dove si prevede che Maninni svelerà nuovi dettagli sulla sua carriera e, forse, sulla sua vita privata.