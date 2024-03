Dove vive, lavoro e figli: chi è Ernestino Michielotto, marito di Carolyn Smith?

Carolyn Smith, amata giurata di “Ballando con le Stelle”, condivide la sua vita con una figura che, sebbene meno nota al grande pubblico, gioca un ruolo cruciale nel suo universo personale e professionale. Si tratta di Ernestino Michielotto, affettuosamente chiamato Tino, marito devoto e talentuoso artista del mondo della danza.





Ernestino Michielotto: Un Artista Oltre i Riflettori

Nel mondo dello spettacolo, ma lontano dai riflettori della TV, Ernestino “Tino” Michielotto si distingue per la sua passione e il suo impegno nel campo della danza. Coreografo e ballerino affermato, tanto in Italia quanto all’estero, la sua carriera è stata segnata da successi e riconoscimenti. Sebbene i dettagli sulla sua vita privata, come la data di nascita, rimangano discreti, è indubbio il suo contributo al mondo dell’arte coreutica.

Un Incontro Destinato a Diventare Amore

Il talento di Michielotto non si limita alla sua arte ma si estende alla sua capacità di giudicare con occhio critico e professionale in competizioni di danza di livello internazionale. Proprio in questo contesto, i sentieri di Ernestino e Carolyn si sono incrociati, dando vita a una storia d’amore che li ha portati a unirsi in matrimonio nel 1997. Questa unione ha seguito la conclusione del precedente matrimonio di Carolyn Smith avvenuto nel 1989.

Una Vita Insieme Senza Figli ma Con Tanto Amore

La coppia Michielotto-Smith si presenta come un esempio di complicità e affetto, nonostante abbiano scelto di non avere figli. La loro felicità si fonda su solide basi di amore reciproco e passione condivisa per la danza, dimostrando che la famiglia può essere intesa in molteplici modi. La loro relazione, intrisa di rispetto e ammirazione reciproca, è un chiaro esempio di come l’amore possa trascendere i confini personali e professionali.

Un Duo Dinamico nella Vita e nell’Arte

Ernestino Michielotto e Carolyn Smith rappresentano una coppia non solo nella vita ma anche nell’arte. Il loro legame, rafforzato dalla passione comune per la danza, mostra come l’amore possa essere un potente motore di ispirazione e successo. Anche se Tino preferisce rimanere lontano dal clamore mediatico, la sua influenza nel mondo della danza e nel cuore di Carolyn è innegabile. Insieme, formano un duo dinamico che danza al ritmo del loro amore, lasciando un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo e oltre.