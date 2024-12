Dramma a Roma, un albero si abbatte per il vento: deceduta una donna, era con i bambini al parco

Tragedia a Roma: un albero crolla in un parco pubblico a Colli Aniene, causando la morte di una donna e il ferimento grave di un’altra.





Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Roma, nel quartiere di Colli Aniene, dove un albero è improvvisamente crollato in un parco pubblico situato tra via Cesare Massini e viale Sacco e Vanzetti. L’episodio, avvenuto poco prima di mezzogiorno, ha avuto conseguenze tragiche: una donna di 45 anni è deceduta sul colpo, mentre un’altra, della stessa età, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni raccolte, il forte vento che nelle ultime ore ha colpito la capitale potrebbe aver contribuito al cedimento dell’albero. Le raffiche di burrasca che stanno interessando Roma hanno infatti già causato diversi disagi e danni nella città, ma questo episodio ha avuto un esito particolarmente drammatico.

L’incidente è avvenuto in prossimità di un’area giochi per bambini, molto frequentata dalle famiglie del quartiere. L’albero, cadendo, ha travolto una panchina su cui erano sedute due donne. Una delle vittime, una madre di tre figli, è morta sul colpo a causa dell’impatto. L’altra donna, gravemente ferita, è stata immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118, che l’ha trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I.

Le autorità locali sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al IV Gruppo Tiburtino, e quelli della polizia di Stato. La zona è stata isolata per consentire i rilievi necessari e avviare le indagini. Non è ancora stato stabilito quale autorità si occuperà dell’inchiesta per accertare le responsabilità del crollo e verificare eventuali negligenze nella manutenzione del parco.

Un testimone presente al momento dell’incidente ha raccontato: “È successo tutto in pochi istanti. C’era un forte vento e all’improvviso abbiamo sentito un rumore assordante. L’albero è caduto proprio sulla panchina dove erano sedute quelle due donne. È stato terribile.”

La vittima deceduta è stata identificata come una donna di 45 anni che si trovava al parco insieme ai suoi tre figli. Secondo quanto riferito da alcune persone presenti sul posto, i bambini si trovavano a pochi metri di distanza nell’area giochi e non hanno riportato ferite fisiche. Tuttavia, l’accaduto ha lasciato tutti profondamente scossi.

L’altra donna coinvolta nell’incidente, anch’essa di 45 anni, è stata ricoverata in ospedale con lesioni gravi. Le sue condizioni sono al momento critiche, ma i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla. Nessuna informazione ulteriore sulla sua identità è stata resa nota.

Questo tragico episodio riporta alla memoria un altro incidente simile avvenuto a Roma nel novembre 2023, quando un albero crollò in via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde. In quell’occasione, una donna di 82 anni, Teresa Veglianti, perse la vita dopo essere stata schiacciata dall’albero. Per quell’episodio risultano tuttora indagati due dipendenti comunali per presunte responsabilità nella manutenzione del verde pubblico.

La questione della sicurezza degli alberi nei parchi pubblici della capitale torna così al centro dell’attenzione. Molti cittadini si chiedono se siano stati effettuati controlli adeguati per prevenire simili tragedie. L’amministrazione comunale non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto a Colli Aniene, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.