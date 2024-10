Durante la riparazione dell’autoclave esplode il boiler, idraulico morto sul colpo, si chiamava Mario Rossi Esplosione del boiler durante la riparazione dell’autoclave in Puglia, idraulico deceduto sul colpo, si chiamava Giuseppe Bianchi

Il 15 ottobre 2024, Fernando Coletta, un idraulico di 62 anni, ha perso tragicamente la vita a causa di un’esplosione avvenuta in una villa di campagna nella contrada Tappeto Rossi, in una zona rurale tra Gallipoli e Alezio. L’uomo era impegnato in un intervento su un impianto di riscaldamento quando è stato coinvolto nell’incidente. Le autorità locali stanno indagando sulle cause esatte dell’esplosione che ha portato a questa drammatica fatalità.





La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato durante la mattinata del 15 ottobre, quando Fernando Coletta stava lavorando su una vasca di espansione collegata all’autoclave. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata provocata dall’eccessiva pressione accumulatasi all’interno della vasca. Questa deflagrazione ha colpito l’uomo in modo fatale, causandone la morte sul colpo.

I Carabinieri e gli ispettori dello SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), sono stati allertati dai proprietari della villa, che hanno assistito alla scena e hanno prontamente richiesto soccorso. L’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori non ha purtroppo potuto salvare la vita all’idraulico.

La sicurezza nei lavori idraulici

Questo tragico evento sottolinea l’importanza della sicurezza durante i lavori idraulici e l’uso corretto delle attrezzature. Interventi su impianti di riscaldamento e sistemi idraulici possono comportare rischi significativi se le norme di sicurezza non vengono rispettate. La manutenzione regolare degli impianti, delle valvole di sicurezza e delle vasche di espansione è essenziale per prevenire incidenti gravi come quello accaduto a Racale.

Le indagini in corso

Le indagini condotte dai Carabinieri e dai tecnici dello SPESAL si concentrano sulle cause dell’esplosione. Saranno esaminati vari fattori, tra cui:

L’età e le condizioni della vasca di espansione.

La corretta manutenzione dell'autoclave.

L’eventuale presenza di difetti tecnici o impiantistici.

In genere, incidenti di questo tipo possono verificarsi quando la pressione all’interno di questi sistemi supera i livelli di sicurezza. È vitale che tutti gli operatori del settore idraulico siano adeguatamente formati e informati sulle procedure di sicurezza.

Riflessione sulla formazione degli operatori

In questo contesto, è cruciale sottolineare l’importanza della formazione professionale nel settore idraulico. Corsi di aggiornamento e formazione specifici possono contribuire a minimizzare il rischio di incidenti. Gli idraulici devono essere a conoscenza delle procedure di sicurezza e delle tecnologie più recenti per gestire sistemi di riscaldamento e autoclavi in modo sicuro.

L’impatto sui familiari e sulla comunità

La morte di Fernando Coletta ha lasciato un segno profondo nella comunità di Racale. I familiari e gli amici sono rimasti sconvolti da questa tragica perdita, e la vicenda ha acceso un dibattito sui rischi legati alle professioni manuali e sull’importanza della sicurezza sul lavoro. Messe in evidenza sono anche le misure di protezione da attuare non solo nel settore idraulico, ma in tutte le professioni che comportano un rischio elevato.

Conclusioni

L’incidente verificatosi a Racale, purtroppo, evidenzia un problema che riguarda molti lavori nel settore edile e idraulico. È fondamentale che le autorità, le organizzazioni professionali, e le aziende adottino misure efficaci per migliorare la sicurezza nel lavoro. La formazione, la vigilanza e l’uso corretto degli strumenti possono davvero fare la differenza nel prevenire eventi tragici come quello accaduto il 15 ottobre.

Raccomandazioni finali

Per ridurre il rischio di esplosioni e incidenti correlati nel settore idraulico, si raccomanda:

Ispezioni regolari degli impianti e delle attrezzature. Formazione continua per tutti i lavoratori del settore. Promozione di una cultura della sicurezza sia nelle piccole che nelle grandi aziende.

In conclusione, la tragedia di Fernando Coletta non rimarrà solo un triste ricordo, ma possa servire da monito per migliorare la sicurezza nei lavori idraulici e tutelare la vita degli operatori del settore.