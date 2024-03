È caccia all’uomo responsabile di aver gettato la sua cagnolina malata dal finestrino dell’auto in corsa

Nella tranquilla località di Ponzano Veneto, nella provincia di Treviso, si è verificato un episodio che ha profondamente turbato la comunità: una cagnolina malata è stata tragicamente abbandonata dal suo proprietario, incontrando un destino crudele. Questo atto di estrema crudeltà ha lasciato una profonda ferita nel tessuto sociale del comune.





La cagnolina, in precarie condizioni di salute, è stata brutalmente gettata fuori da un’auto in movimento, avvolta in un lenzuolo, in un gesto di disumanità shockante. Nonostante l’intervento immediato di alcuni passanti, allarmati dai suoi strazianti lamenti, il quadro clinico dell’animale non offriva margini di speranza: l’animale è morto dopo lunghe ore di sofferenza, a causa dei severi traumi subiti. Ulteriori esami veterinari hanno poi rivelato segni di maltrattamenti pregressi, aggravando ulteriormente la natura già atroce di questo episodio.

La reazione della comunità di Ponzano Veneto è stata di forte condanna e richiamo alla giustizia. Le autorità locali e l’Ente nazionale protezione animali (Enpa) si sono mobilitati con determinazione, esortando la cittadinanza a collaborare per individuare e portare davanti alla giustizia il responsabile di tale atto barbara. Il sindaco Antonello Baseggio ha manifestato il suo sdegno, etichettando l’accaduto come “il gesto di una persona senza onore”, e ha fatto appello alla sensibilità di tutti affinché vengano fornite eventuali informazioni utili a fare luce sull’episodio.

L’Enpa, dal canto suo, si è prontamente offerta di fornire ogni possibile assistenza all’animale, purtroppo in vano, e ha unito le proprie forze a quelle delle autorità nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità dell’accaduto e sulla necessità di una risposta comune contro la violenza sugli animali.

Questo tragico evento non solo ha messo in luce la crudele realtà del maltrattamento degli animali, ma ha anche rafforzato il senso di comunità e di responsabilità collettiva verso la tutela dei più vulnerabili. La mobilitazione di Ponzano Veneto diventa così un simbolo della lotta contro l’indifferenza e per l’affermazione dei principi di civiltà e rispetto della vita.