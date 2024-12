È deceduto Ennio Zingarelli, 86 anni: il primo amore di Gemma Galgani nel celebre show Uomini e Donne

Il Dott. Ennio Zingarelli, figura di spicco delle prime edizioni del Trono Over di “Uomini e Donne”, è scomparso all’età di 86 anni. La notizia ha colpito profondamente sia il pubblico che lo aveva seguito nel programma televisivo, sia i suoi cari, che hanno annunciato la sua dipartita con un necrologio. I funerali si svolgeranno il 17 dicembre alle ore 15:30 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine. “Serenamente ci ha lasciati il Dott. Ennio Zingarelli. Ne danno l’annuncio i figli, le nuore, il genero, i nipoti e i parenti tutti”, si legge nell’annuncio funebre.





Ennio Zingarelli era un medico stimato e professore, ma è noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione al celebre programma televisivo “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. Nel corso della sua partecipazione al programma, Zingarelli si era distinto per il suo coinvolgimento sentimentale con Gemma Galgani, una delle dame più note del Trono Over. La loro relazione, iniziata lontano dalle telecamere, era stata ufficializzata con un fidanzamento che prevedeva anche un futuro matrimonio. Tuttavia, la storia d’amore non ha avuto il lieto fine sperato a causa delle incertezze di Zingarelli, che non riusciva a decidere se procedere con il divorzio dalla sua prima moglie.

La notizia della scomparsa di Ennio Zingarelli ha suscitato reazioni anche sui social media. Gemma Galgani, sua ex compagna, ha espresso il suo dolore condividendo una storia su Instagram con l’immagine di un cuore spezzato accompagnata dalle note della canzone “Sei nell’anima” di Gianna Nannini. Questo gesto ha toccato molti fan del programma e della coppia stessa, che ricordano con affetto i momenti trascorsi insieme dai due protagonisti.

Durante la sua partecipazione a “Uomini e Donne”, Ennio Zingarelli aveva portato via Gemma Galgani dal parterre femminile, molto prima che la dama incontrasse Giorgio Mainetti nel 2015. Tuttavia, i ripensamenti di Zingarelli sulla loro relazione avevano portato alla rottura definitiva, spingendo Galgani a ritornare in studio, dove ancora oggi è una presenza fissa.

La storia tra Ennio Zingarelli e Gemma Galgani aveva appassionato non solo il pubblico ma anche gli opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che furono invitati al matrimonio che non si celebrò mai. L’evento avrebbe rappresentato un momento speciale anche per loro, considerando i rapporti attuali tra Tina e Gemma, spesso caratterizzati da tensioni e battibecchi in studio.

Il Dott. Ennio Zingarelli, al di là della sua notorietà televisiva, era un professionista rispettato nel suo campo. La sua carriera medica è stata caratterizzata da dedizione e impegno, qualità che gli hanno valso la stima di colleghi e pazienti. La sua morte lascia un vuoto non solo nel cuore dei suoi familiari ma anche in quello di chi lo conosceva e apprezzava.

In un’intervista rilasciata anni fa, Zingarelli aveva parlato del suo approccio alla vita e al lavoro: “Ho sempre cercato di fare del mio meglio in ogni situazione, sia nella mia professione che nelle relazioni personali”. Queste parole rispecchiano il suo spirito e la sua filosofia di vita, che lo hanno accompagnato fino alla fine.