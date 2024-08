È deceduto il professor Marco Gasparotti, addio al chirurgo delle figure celebri

Il professor Marco Gasparotti, famoso chirurgo plastico e punto di riferimento per molti vip, è scomparso a 69 anni, lasciando un’eredità indimenticabile.





Il professor Marco Gasparotti, originario di Ghedi (Brescia), è venuto a mancare all’età di 69 anni. Riconosciuto come uno dei 100 migliori chirurghi plastici del mondo, era celebre per i suoi interventi su volti noti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana.

Soprannominato il “dottore dei vip“, Gasparotti ha avuto l’onore di operare celebrity come Maria de Filippi, Gemma Galgani, Paola Perego, Stefania Prestigiacomo, Pamela Prati ed Ela Weber. La sua biografia sul sito professionale enfatizza: “Capi di Stato, ministri, imprenditori e famosi artisti, italiani e stranieri, hanno varcato la soglia del suo studio… ma lui non ha mai cercato i loro salotti”. Descritto come un “consigliere e amico delle donne”, Gasparotti credeva che qualsiasi ritocco dovesse valorizzare prima l’anima, prima di migliorare l’aspetto fisico.

La triste notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi dal Gruppo Gasparotti. In un post sui social media, si legge: “Con grande dolore e profondo rispetto, annunciamo la perdita del nostro amato Prof. Marco Gasparotti. È stato non solo un chirurgo di grande talento, ma anche un mentore, un amico e un’ispirazione per tutti noi. La sua passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.

Marco Gasparotti si era laureato all’Università di Roma nel 1978, per poi specializzarsi in Chirurgia Plastica all’Università di Parma nel 1981. Da allora, ha frequentato le più prestigiose scuole di chirurgia plastica in Italia e negli Stati Uniti. Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva, è stato riconosciuto dallo Sherrell Aston Institute di New York tra i 100 migliori chirurghi plastici del pianeta, avendo eseguito oltre 15mila interventi. Gasparotti ha anche pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste internazionali specializzate e si è attivamente impegnato in progetti di solidarietà sociale per i ragazzi in difficoltà.

“Ho imparato che l’umiltà è la vera forza. Rimanere in contatto con la realtà e non lasciarsi travolgere dalla fama è fondamentale nel mio lavoro e in qualsiasi professione di responsabilità”, affermava il dottor Gasparotti. Aggiungeva di passare i suoi weekend tra Cortina in inverno e Porto Cervo in estate, trovando il suo rifugio ideale all’Isola di Cavallo, lontano dalla vita mondana. Non amava le feste, preferendo la tranquillità di passeggiate con suo figlio Michelangelo. La sua figura mancherà a molti, ma il suo impatto nel campo della chirurgia plastica rimarrà per sempre nella memoria collettiva.