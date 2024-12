È scomparso Giovanni Lepori, campione della Scuderia Scotti a Tu si que vales: aveva 69 anni

Giovanni Lepori, romano di 69 anni, è deceduto il giorno di Natale a causa di un improvviso malore. La notizia, riportata da Il Messaggero, ha colpito profondamente la comunità di Trastevere, dove Lepori era conosciuto e amato. Pensionato dopo una lunga carriera nella ristorazione, aveva lavorato per quasi 40 anni in una pizzeria del quartiere.





Il mattino del 25 dicembre, Lepori si sarebbe sentito male improvvisamente, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. “Ha addolorato un intero quartiere,” ha dichiarato Alessandro Albanesi, titolare di un negozio della zona frequentato quotidianamente da Lepori. “Entrava anche solo per scambiare due chiacchiere. Mi raccontava dei suoi anni nella ristorazione e della sua passione per la danza. Era un cliente affezionato e mancherà a tutti.”

La vittoria a Scuderia Scotti e il ricordo del pubblico

Due anni fa, Giovanni Lepori si era guadagnato l’attenzione nazionale vincendo la Scuderia Scotti durante la finale di Tu si que vales. La sua esibizione, ispirata al film La febbre del sabato sera, aveva conquistato pubblico e giuria, battendo gli altri finalisti Roberto Maurici e Valter La Mantia. Il premio consisteva in una coppa di maiale e un viaggio in business class a Rio de Janeiro.

La sua simpatia e il suo spirito autentico avevano lasciato un segno indelebile anche tra i giudici del programma, grazie a momenti divertenti come la sua proposta a Maria De Filippi. Durante la trasmissione, Lepori si dichiarò pronto a partecipare a Uomini e Donne, nonostante la relazione con la sua fidanzata Nicoletta, una ragazza rumena di 36 anni. “Devi mollare la 36enne, per venire a Uomini e Donne non devi essere fidanzato,” gli spiegò Maria De Filippi, al che lui rispose scherzosamente: “Vorrei farla ingelosire, ma ok, la mollo.”

La comunità di Trastevere in lutto

La morte di Giovanni Lepori ha colpito duramente il quartiere di Trastevere, dove era considerato un personaggio affabile e pieno di vitalità. Oltre alla sua carriera nella ristorazione, era noto per il suo amore per il ballo, passione che lo aveva portato sotto i riflettori di Canale 5. I residenti lo ricordano come una presenza costante e piacevole, sempre pronto a raccontare aneddoti e condividere sorrisi.

I messaggi di cordoglio sono arrivati numerosi, sia dalla comunità locale che dai fan del programma, che ancora ricordano la sua energia e il suo entusiasmo. La sua partecipazione a Tu si que vales è stata un esempio di come la passione e la spontaneità possano conquistare il cuore di un’intera nazione.

Un uomo autentico e appassionato

Giovanni Lepori lascia un ricordo di autenticità e simpatia, qualità che hanno contraddistinto sia la sua vita quotidiana sia i momenti sotto i riflettori televisivi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi lo conosceva, ma il suo spirito vivrà nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, sia sul palco che nelle strade di Trastevere.