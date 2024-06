Edoardo Rossini è morto all’età di 28 anni a seguito di un improvviso malore: aveva cercato di raggiungere il pronto soccorso ma è crollato a terra

Edoardo Rossini, giovane promessa della pallacanestro e responsabile marketing dell’azienda di famiglia, è deceduto a 28 anni dopo un improvviso malore.





Le speranze si sono spente per Edoardo Rossini, il 28enne che ha accusato un improvviso malore sabato sera. Sentendosi male, ha cercato di raggiungere il punto di primo intervento di Montagnana, sua città natale, ma non è riuscito a entrare e si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

Edoardo, talentuoso giocatore di basket e figura emergente nell’azienda di famiglia, è morto ieri sera nel reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera di Padova, dove era ricoverato a causa delle gravissime condizioni. Nonostante i familiari sperassero in un miracolo, i medici avevano già decretato la morte cerebrale nel pomeriggio. Alle 20, è arrivata la tragica notizia: Edoardo non c’era più.

Edoardo aveva tutto: giovane, alto, bello, sportivo, con tanti amici e una fidanzata meravigliosa. Il suo lavoro nell’azienda di famiglia, la Sartori Rides, leader nella realizzazione di giostre e attrazioni per parchi divertimenti, gli dava molte soddisfazioni. Amava viaggiare, arricchirsi culturalmente, e giocare a basket. La vita che tanto amava gli è stata strappata in un solo istante.

Sabato sera, Edoardo ha iniziato a sentirsi male. I sintomi, inizialmente aspecifici, lo hanno portato a recarsi al punto di primo intervento di Montagnana per un consulto medico. Tuttavia, prima di poter entrare, ha perso i sensi. I soccorsi sono stati immediati e sono state avviate le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Le condizioni di Edoardo sono apparse subito gravissime. È stato prima trasferito a Schiavonia e poi a Padova, dove è rimasto in rianimazione. Nonostante le preghiere dei familiari, il cuore di Edoardo, ripreso a battere dopo troppo tempo, aveva causato danni irreparabili al cervello.

Una Carriera Promettente

Edoardo lavorava nella Sartori Rides come responsabile del marketing aziendale. Questo ruolo gli permetteva di entrare in contatto con una vasta gamma di clienti e realtà diverse, portandogli grandi soddisfazioni. Oltre al lavoro, Edoardo era un talento naturale del basket. Cresciuto come cestista a Montagnana, si era fatto notare in tutta la provincia e nel Veneto. Aveva giocato in diverse squadre, dimostrando il suo valore sia come atleta che come uomo-squadra.

La Passione per il Basket

La passione di Edoardo per il basket era immensa. Continuava a giocare nei campetti estivi e partecipava a tornei con i suoi amici di sempre. Era noto per i suoi tiri da tre, gli assist e le marcature decise ma corrette. Anche se la sua vita è stata breve, il suo amore per il basket ha lasciato un’impronta indelebile.

Il Saluto dei Cari

Edoardo lascia la madre Emanuela, il padre Franco, la sorella Francesca e la fidanzata Genny. I funerali non sono ancora stati fissati, ma la sua perdita è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. La sua energia, il suo sorriso e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti.