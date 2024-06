Elena Sofia Ricci in bikini a 62 anni, tutti impazziti per lei: «Perfetta. Fai concorrenza alle giovani»

Elena Sofia Ricci, all’età di 62 anni, ha sorpreso tutti con una splendida foto in costume intero. L’attrice ha scelto un look total black, perfetto per trascorrere giornate in spiaggia o a bordo piscina. Grazie alla sua eleganza innata, il post su Instagram ha raccolto un mare di meritatissimi like, complice la sua figura invidiabile e il suo radioso sorriso. La forma fisica impeccabile dell’attrice è valorizzata dal costume intero, che esalta la sua silhouette. Un dettaglio che ha colpito particolarmente è il suo volto acqua e sapone, senza traccia di trucco, accompagnato solo da un semplice paio di occhiali da sole.





Elena Sofia Ricci in costume

“Che estate sia.” Queste le parole con cui Elena Sofia Ricci ha descritto il suo post su Instagram. L’attrice si dice pronta a iniziare le sue vacanze estive, dedicandosi al relax al mare. Per il suo look da spiaggia, ha scelto un costume firmato Madis, impreziosito da eleganti ricami e applicazioni, con coppe leggermente imbottite per garantire il massimo comfort.

I commenti dei follower

Il post ha scatenato una valanga di commenti da parte dei follower. “Ma come fai? Sei senza difetti. Una bellezza incredibile. Perfetta, donne come te non esistono,” ha scritto un fan ammirato. Un altro ha aggiunto: “Fai invidia alle ventenni. La classe non è acqua.” E ancora: “Sei splendida come sempre.” Tra i tanti complimenti, non sono mancati quelli di altre donne famose dello spettacolo. Alessia Marcuzzi ha commentato: “Sei bellissima,” mentre Claudia Gerini ha scritto affettuosamente: “Quanto sei bella amore.”

Una figura di riferimento

Elena Sofia Ricci continua a essere una figura di riferimento nel mondo dello spettacolo, non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di ispirare con la sua eleganza e autenticità. La foto in costume ha dimostrato ancora una volta quanto sia amata e apprezzata dal pubblico, confermando il suo status di icona di stile e bellezza senza tempo.

