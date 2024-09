Eleonora Giorgi: “Ho metastasi, ma forse c’è ancora una possibilità. Se non dovesse funzionare, non serbo rancori”

In un toccante intervento a Verissimo, Eleonora Giorgi ha voluto condividere con i suoi molti fan le difficoltà che sta affrontando a causa della malattia. Collegata da casa, la regista e attrice italiana ha rivelato di trovarsi nel momento più complesso della sua esistenza, combattendo contro un tumore al pancreas scoperto circa 10 mesi fa. Nonostante l’intensità e la difficoltà della sua battaglia, Giorgi mantiene viva una scintilla di speranza, affrontando la situazione con grande determinazione.





In un racconto sincero, Eleonora ha dichiarato: “Io e il cancro ci siamo incontrati 10 mesi e mezzo fa”. Ha poi fornito aggiornamenti sulla sua condizione: “La chemioterapia ha effettivamente eliminato il tumore principale, ma questo tipo di cancro è insidioso. Si crea una sorta di strato che ostacola le cure, ed è per questo che la malattia ha avuto modo di espandersi”.

Tuttavia, la speranza risiede in un percorso innovativo che si sta sviluppando negli Stati Uniti: “Sto esplorando ulteriori trattamenti con i medici e si sta discutendo la possibilità di inviare dei campioni in America. Qui è stata scoperta una strategia per affrontare questo tipo di tumore attraverso farmaci che hanno dato risultati promettenti. Potrei anche affrontare le metastasi tramite radioterapia, monitorando la situazione costantemente”.

Nonostante questo barlume di ottimismo, Eleonora Giorgi mostra una rara chiarezza di pensiero: “Se le cose non dovessero andare come sperato, voglio salutare il mio pubblico con gratitudine. La vita ha il suo corso, ed è sorprendente come le priorità possano cambiare. Mi sento circondata da tanto amore e non nutro rancori. La vita è come una mano di poker: non possiamo prevedere come andrà, ma dobbiamo sperare nel meglio. Inoltre, sono consapevole e razionale: credo nel fato e penso che ci sia un motivo dietro ogni evento, anche se a volte è difficile afferrarlo. Questo è stato, a sorpresa, l’anno migliore della mia esistenza. Ho ricevuto affetto in modi che non credevo possibili e mi sono persino chiesta: ‘Se guarisco, come potrò tornare alla vita di prima?’. È stato un periodo straordinario, mi sento davvero una persona fortunata“.

Nel chiudere il suo intervento, Eleonora ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza per tutte le donne che si trovano a fronteggiare situazioni analoghe: “Dobbiamo avere il coraggio di essere sempre fedeli a noi stesse, senza timidezze”. La sua forza e il suo spirito ispirano molti, dimostrando che l’amore e la determinazione possono illuminare anche i momenti più bui.