Elettra Lamborghini con Afrojack a St. Moritz: la villa natalizia supera i 18mila euro a notte

Le festività natalizie si avvicinano e molte celebrità stanno approfittando di questo periodo per concedersi un momento di relax prima dell’inizio delle celebrazioni. Tra queste, spiccano Elettra Lamborghini e il marito Afrojack, che hanno scelto come destinazione la rinomata località svizzera di St. Moritz, immersa nel cuore delle Alpi. La coppia ha deciso di soggiornare presso il celebre Badrutt’s Palace Hotel, un’icona del lusso e dell’eleganza.





Con l’arrivo del fine settimana, Elettra Lamborghini ha condiviso sui social immagini della sua vacanza in una location da sogno. Tra decorazioni natalizie scintillanti, ambienti raffinati e panorami mozzafiato, la cantante e il DJ olandese hanno dato ufficialmente il via alla loro pausa invernale. Il Badrutt’s Palace Hotel, dove alloggiano, è una struttura a cinque stelle che rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Fondato nel 1896 da Caspar Badrutt, l’hotel è stato concepito come un castello ispirato al Grand European Tour e, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento per il turismo di lusso.

La struttura è situata in una posizione privilegiata, con vista sulle Alpi dell’Engadina e sul lago di St. Moritz. Le sue 155 camere e suite, arredate con eleganza e attenzione ai dettagli, offrono agli ospiti un’esperienza unica. Tra i servizi disponibili, spiccano sei ristoranti di alto livello, una spa chiamata Palace Wellness e numerose attività pensate per soddisfare ogni esigenza. Durante il loro soggiorno, Elettra Lamborghini e Afrojack hanno avuto modo di immergersi completamente nell’atmosfera natalizia della struttura, godendosi momenti di relax e privacy.

Il costo per soggiornare al Badrutt’s Palace Hotel varia a seconda della tipologia di camera scelta. Una doppia deluxe, ad esempio, parte da 2.258 franchi svizzeri (circa 2.700 euro), mentre la suite Hans Badrutt, dotata di vista panoramica, biblioteca privata e servizio maggiordomo, può arrivare a costare oltre 16.781 franchi svizzeri (più di 18.000 euro). Nonostante i prezzi elevati, l’hotel continua ad attrarre ospiti da tutto il mondo grazie alla sua reputazione impeccabile e ai servizi esclusivi.

Durante la loro permanenza a St. Moritz, Elettra Lamborghini e il marito hanno avuto l’opportunità di esplorare la città e le sue attrazioni. Conosciuta per essere una delle mete più esclusive delle Alpi, St. Moritz offre numerose attività per i visitatori, tra cui shopping di lusso, sport invernali e cene gourmet a base di specialità locali come la fonduta. La cantante ha condiviso alcuni momenti della sua vacanza sui social, mostrando ai fan gli splendidi paesaggi innevati e le decorazioni natalizie che caratterizzano la città durante questo periodo dell’anno.

Nel frattempo, altre celebrità hanno scelto di trascorrere le loro vacanze invernali a St. Moritz, confermando la popolarità della località tra i VIP. Tra queste spiccano Michelle Hunziker e Ilary Blasi, che hanno organizzato una vacanza in famiglia sulla neve. La presenza di personaggi famosi contribuisce ulteriormente a consolidare l’immagine di St. Moritz come destinazione esclusiva per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile.

Nonostante il clima rilassato della vacanza, Elettra Lamborghini non ha perso l’occasione per mantenere un contatto diretto con i suoi fan attraverso i social media. La cantante ha condiviso scatti suggestivi della sua esperienza al Badrutt’s Palace Hotel, ricevendo numerosi commenti di apprezzamento da parte dei suoi follower. In uno dei suoi post, ha descritto l’atmosfera magica della struttura, sottolineando quanto sia speciale trascorrere del tempo in un luogo così unico durante le festività.

Il Badrutt’s Palace Hotel rappresenta un simbolo di eccellenza nel settore dell’ospitalità di lusso. La sua lunga storia e la sua capacità di rinnovarsi nel tempo lo rendono una scelta ideale per chi cerca un soggiorno esclusivo in un contesto mozzafiato. Con la sua combinazione di comfort moderni e fascino tradizionale, l’hotel continua a essere una delle mete preferite da viaggiatori esigenti provenienti da tutto il mondo.