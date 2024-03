Elodie: amici, chi è il manager della talentuosa cantante?

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda oggi, promette grandi emozioni e sorprese per i fan dello show. Tra gli ospiti d’eccezione, spicca Max Brigante, noto conduttore radiofonico italiano e manager di artisti come Elodie ed Ultimo. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa entusiasmante puntata!





La nuova puntata di Amici: un’attesa che si fa sempre più grande

La scuola di Amici di Maria De Filippi torna oggi con una nuova puntata, suscitando un’enorme attesa tra gli spettatori. I ragazzi della scuola si stanno preparando per nuove sfide e per mostrare il loro talento sul palco, stupendo il pubblico e i giudici. Ogni settimana il livello delle performance si alza, rendendo la puntata successiva ancora più attesa e coinvolgente.

Gli ospiti d’eccezione che arricchiranno la giornata

Tra gli ospiti d’eccezione che si esibiranno nella puntata di Amici, ci saranno Elodie ed Ultimo, entrambi seguiti dal manager Max Brigante. La presenza di questi artisti promette emozioni intense e performance straordinarie. Elodie, con la sua voce potente e carismatica, incanterà il pubblico con le sue interpretazioni, mentre Ultimo conquisterà il cuore degli spettatori con i suoi testi profondi e intensi. Sarà una serata indimenticabile, resa ancora più speciale dalla presenza di questi talentuosi ospiti.

Max Brigante: il conduttore radiofonico e manager di talenti

Max Brigante è un noto conduttore radiofonico italiano, ma la sua carriera va oltre questo ruolo. È anche un talentuoso manager di artisti come Elodie ed Ultimo, contribuendo al loro successo. Grazie alla sua esperienza nel settore dello spettacolo e della musica, è diventato una figura di riferimento. La sua presenza come ospite nella scuola di Amici arricchirà la serata, offrendo ai ragazzi un’opportunità unica per ricevere consigli e feedback da una delle menti più brillanti dell’industria musicale italiana.