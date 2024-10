Emilio Solfrizzi: “La Rai che mi ignora o il cinema che non mi offre ruoli adatti a me mi rende triste”

Emilio Solfrizzi, attore amato dal pubblico italiano, parla della sua vita e carriera attuale in un’intervista esclusiva. Scopri cosa lo ha allontanato dalla TV e perché ora si dedica al teatro.





Nell’intervista rilasciata ad Andrea Scarpa per Il Messaggero, Emilio Solfrizzi svela dettagli inediti sulla sua vita attuale. Nonostante non compaia più in televisione da anni, l’attore continua a lavorare con passione e impegno, ma questa volta sul palcoscenico teatrale. A 62 anni, Solfrizzi si racconta senza filtri, sottolineando la sua gratitudine per la possibilità di potersi esprimere attraverso il teatro.

Lontano dalla TV ma felice: le parole di Emilio Solfrizzi

Solfrizzi affronta con sincerità la domanda che tutti si pongono: “Che fine hai fatto?”. L’attore confessa che, nonostante possa ferire, il suo attuale lavoro teatrale gli procura grande soddisfazione. “Non faccio film e serie da un po’ di tempo, ma sono comunque un uomo molto fortunato che, tra l’altro, detesta tutti quelli che fanno la lagna”, afferma con sicurezza. La sua scelta di dedicarsi interamente al teatro dimostra il suo attaccamento alla propria arte e la sua determinazione nel perseguire la felicità, nonostante le sfide.

La saggezza di Emilio Solfrizzi: rimanere fedeli a se stessi

Solfrizzi sottolinea l’importanza di rimanere fedeli a se stessi e di non lasciarsi influenzare dalle aspettative altrui. “Bisogna fot**rsene degli altri, di quelli che dicono ‘Che fine ha fatto?'”, afferma con forza. La sua filosofia di vita si basa sull’idea di seguire la propria strada e di fare scelte coraggiose, anche se ciò significa affrontare l’incertezza del futuro. L’attore incoraggia chiunque si trovi in una situazione simile a non temere di raccontare la propria verità, senza lasciarsi condizionare dalle pressioni esterne.