Ennesima aggressione in stazione: 16enne vittima di violenza, salvata dai passanti

Una giovane è stata vittima di un’aggressione sessuale nella stazione ferroviaria di Tivoli. La vittima, una sedicenne, è stata pedinata e aggredita da un uomo di 24 anni originario del Bangladesh. L’aggressore è stato arrestato dopo che la ragazza ha chiesto aiuto e è stata soccorsa da altre persone presenti nella stazione.





Secondo quanto riportato, la giovane è stata seguita dall’aggressore e, una volta isolata nella sala d’attesa, è stata palpeggiata e oggetto di un tentativo di violenza sessuale. La sua reazione immediata nel chiedere aiuto ha permesso il tempestivo intervento delle persone presenti, che sono riuscite a fermare l’aggressore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

“La paura mi ha fatto gridare e chiedere aiuto. Sono grata alle persone che sono intervenute per aiutarmi”, ha dichiarato la giovane vittima.

La sedicenne è stata trasportata in ospedale in evidente stato di choc, mentre l’aggressore è stato tratto in arresto e successivamente trasferito nel carcere di Rebibbia. La procura di Tivoli si occuperà della valutazione della sua posizione.

L’intervento delle persone presenti e la prontezza nel chiamare il 112 hanno permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per la giovane vittima. La solidarietà e l’aiuto ricevuto da parte degli altri presenti nella stazione hanno giocato un ruolo determinante nel fermare l’aggressore.

In situazioni come queste, è fondamentale la prontezza nel richiedere aiuto e l’intervento tempestivo delle persone presenti, come dimostrato in questo caso nella stazione di Tivoli.