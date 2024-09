Enzo Miccio rende omaggio a Paola Marella: “Abbiamo esplorato un nuovo approccio alla tv e ci siamo divertiti”

L’architetto e volto di Real Time è venuta a mancare il 21 settembre, lasciando un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta.





Un lungo e toccante messaggio su Instagram è stato condiviso da Enzo Miccio per onorare la memoria dell’amica e collega Paola Marella, scomparsa prematuramente il 21 settembre all’età di 61 anni. Marella è stata un volto riconosciuto della televisione italiana, soprattutto nel canale Real Time, dove ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dei programmi dedicati all’architettura e al design. “Abbiamo condiviso un nuovo modo di fare televisione. Che dolore non saperti più qui”, ha scritto il noto wedding planner.

Numerosi amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social, ricordando il grande impatto che Paola ha avuto nella loro vita. Miccio, in particolare, ha sottolineato le qualità uniche di Marella, descrivendola come una persona “chic, intelligente, elegante e sorridente”, sia sul set che nella vita quotidiana. La connessione tra i due risale agli inizi della loro carriera televisiva nel primissimo 2000, quando entrambi hanno conquistato il pubblico con i loro programmi innovativi.

Inizia l’omaggio di Enzo Miccio con parole affettuose: “Paolina, era così che ti chiamavo, e improvvisamente non ci sei più”. Entrambi hanno avuto la fortuna di iniziare il loro percorso su Real Time, cantando le lodi di programmi come Ma come ti vesti? e Shopping Night, mentre Paola si era resa famosa conducendo Cerco Casa disperatamente e Vendo Casa disperatamente. Miccio ha continuato a condividere i ricordi di un’epoca dorata della televisione italiana, sottolineando il senso di complicità e amicizia che li ha legati durante le riprese e i momenti di pausa. “Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci e le battute nei fuori onda”, ha aggiunto con commozione.

La carriera di Paola Marella è decollata nel 2007, quando, in qualità di architetto, è diventata una dei primi volti di Real Time, riflettendo una nuova era nella programmazione televisiva. Con i suoi programmi, ha aiutato numerose persone a trovare la casa dei loro sogni, rendendo concreto il concetto di home design e architettura in un formato accessibile al grande pubblico. Successivamente, Marella ha continuato a lavorare con successo su progetti come Un sogno in affitto su Sky Uno e Come la Vorrei, trasmesso su HGTV. La sua versatilità la portò anche a prestare la sua immagine per importanti spot pubblicitari, consolidando così la sua presenza nel panorama televisivo e pubblicitario italiano.

Con la scomparsa di Paola Marella, il mondo della televisione perde non solo una professionista di talento, ma anche una persona dal cuore grande che ha condiviso la sua passione con il pubblico. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.