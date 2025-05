Lutto a Mediaset, Federica Panicucci annuncia: “È morta Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu”

Un grave lutto ha colpito il mondo di Mediaset: è venuta a mancare Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione dell’azienda. La notizia è stata comunicata durante la puntata di Mattino Cinque andata in onda martedì 27 maggio. Francesco Vecchi e Federica Panicucci, conduttori del programma, hanno chiuso la trasmissione ricordando con affetto Sabrina Giuliodori e mostrando vicinanza alla famiglia colpita dal dolore.





Durante la trasmissione, Francesco Vecchi ha annunciato: “Un grande lutto ha colpito la famiglia di Mediaset, con la scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie del nostro caro amico Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’Informazione”. A queste parole si è aggiunta Federica Panicucci, che ha rivolto un pensiero di conforto: “Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea, lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli e a tutta la famiglia. Con questa brutta notizia dobbiamo chiudere adesso, ci vediamo domani. Grazie per averci seguito come sempre.”

La scomparsa di Sabrina Giuliodori ha suscitato grande commozione tra i colleghi e gli amici della famiglia Delogu, che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio e la loro vicinanza. La notizia è stata ufficializzata anche attraverso un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera, dove il marito Andrea Delogu, i figli Leonardo e Giulia, e gli altri familiari hanno annunciato con dolore la perdita.

Nel necrologio si legge: “Il marito Andrea, i figli Leonardo e Giulia, le nipoti Claudia e Flavia, insieme a Giulia e Riccardo, salutano con amore e riconoscenza Sabrina.” I funerali si terranno mercoledì 28 maggio alle ore 11 presso la chiesa di San Fedele, in piazza San Fedele a Milano. Sarà un momento per amici, colleghi e familiari di stringersi attorno alla famiglia in questo difficile momento.

La notizia della scomparsa di Sabrina Giuliodori ha colpito profondamente l’intera comunità lavorativa di Mediaset, dove il marito Andrea Delogu ricopre un ruolo importante nel settore dell’informazione. Numerosi volti noti dell’azienda e addetti ai lavori stanno manifestando il loro affetto alla famiglia, dimostrando quanto fosse amata e stimata.

In queste ore di dolore, la famiglia Giuliodori Delogu ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà. La perdita di una persona cara è sempre un momento difficile, ma l’affetto e il sostegno delle persone vicine possono rappresentare un conforto prezioso.

L’intero team di Mattino Cinque ha voluto condividere pubblicamente il proprio cordoglio, sottolineando quanto sia importante essere uniti in momenti così difficili. La trasmissione ha dedicato un pensiero speciale alla memoria di Sabrina Giuliodori, ricordandola con affetto e rispetto.

I funerali che si terranno a Milano saranno un’occasione per rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno indelebile nella vita dei suoi cari. La chiesa di San Fedele accoglierà chiunque voglia partecipare per dare l’ultimo saluto a Sabrina Giuliodori, un momento che sarà sicuramente carico di emozione e commozione.

In questo periodo di lutto, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Delogu, offrendo sostegno e vicinanza in un momento così doloroso. La memoria di Sabrina Giuliodori rimarrà viva nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.