Errani e Paolini eccezionali conquistano la medaglia d’oro nel doppio, segnando il primo oro olimpico per l’Italia nel tennis

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conseguito la medaglia d’oro nel torneo olimpico di doppio a Parigi 2024. Le due atlete italiane hanno sconfitto Andreeva e Shnaider al super tie-break, assicurando così il settimo oro per l’Italia.





Con questa vittoria, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno segnato un momento storico per il tennis italiano alle Olimpiadi. Infatti, la medaglia d’oro conquistata battendo Andreeva e Shnaider nella finale del torneo di doppio rappresenta il primo oro per l’Italia nella disciplina del tennis in ambito olimpico.

Errani e Paolini sono considerate tra le favorite, tuttavia Andreeva e Shnaider, atlete russe che competono come indipendenti, costituiscono comunque una coppia di elevato livello. Le russe partono subito in vantaggio, ottenendo un break nel quarto gioco e successivamente nell’ottavo gioco, chiudendo il primo set con un netto 6-2. Durante la partita, Errani richiede l’intervento di un fisioterapista e si reca negli spogliatoi per ricevere cure.

Nel secondo set, le russe conducono 40-0 nel primo game, ma le azzurre non si lasciano sorprendere: conquistano quattro punti consecutivi, allungano il game e riescono a realizzare il break. Il secondo set si conclude senza particolari incertezze, con un punteggio di 6-1 a favore di Errani e Paolini, che riequilibrano la partita e si portano sul punteggio di set pari. La finale si decide quindi al super tie-break, che può essere paragonato ai rigori nel calcio, e rappresenta la stessa conclusione del doppio maschile.

Il super tie-break inizia con una grande prestazione da parte di Errani, che dimostra una precisione millimetrica e ottiene subito un mini-break. Tuttavia, le russe riescono a recuperare. Dopo un errore di Shnaider dal fondo, si registrano nuovamente mini-break, con il punteggio di 4-2 per le italiane. Un servizio straordinario di Paolini porta il punteggio a 5-3 per l’Italia, che successivamente allunga a 7-3 con un ulteriore mini-break. Le russe non si arrendono; Andreeva tenta di far valere il suo ranking. Il tredicesimo punto è particolarmente spettacolare nel suo sviluppo, con il punteggio che arriva a 8-5. Il successivo punto è altrettanto notevole, ma a favore delle russe. Un errore di Paolini consente di ridurre il vantaggio, fissando il punteggio su 8-7. Errani, dimostrando grande solidità, porta l’Italia a due match point. Infine, la storia si scrive con il punteggio di 10-7. Errani e Paolini hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi.