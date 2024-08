Fabio D’Amato muore a 28 anni in un incidente motociclistico mentre va dai genitori a Gaeta. Il papà: «Lasci un vuoto incolmabile»

Il giovane musicista, originario di Gaeta, stava facendo ritorno dai suoi genitori quando un fatale incidente ha posto fine alla sua vita. Il padre: «Lasci un vuoto incolmabile»





La tragedia sulla strada

Fabio D’Amato, 28 anni, è tragicamente deceduto ieri mattina in un incidente stradale mentre si recava a trovare i suoi genitori a Gaeta. In una calda e soleggiata domenica di agosto, Fabio stava percorrendo l’Appia a bordo della sua moto Royal Enfield, quando ha avuto luogo il drammatico incidente all’altezza di borgo Vodice, nel territorio di Terracina. Originario del sud pontino, Fabio aveva lasciato Gaeta qualche anno fa per trasferirsi a Roma, dove si era affermato come musicista.

Poco prima delle 10, Fabio si è scontrato frontalmente con un camion guidato da un giovane di 29 anni, che stava procedendo in senso opposto. Il camion, appartenente a una società di Monte San Biagio, era diretto a Sabaudia per un carico di frutta e verdura.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la moto di Fabio ha iniziato a zigzagare, invadendo la corsia opposta. L’impatto, avvenuto all’altezza dello sportello del camion, è stato fatale. La moto è poi rimbalzata nella carreggiata diretta verso Terracina, mentre il camion ha centrato il guardrail, finendo con le ruote anteriori fuori strada. Nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118 e dell’elisoccorso, per Fabio non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del camion, un giovane di 29 anni, è stato trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina e, fortunatamente, non è in pericolo di vita. I carabinieri, grazie alla testimonianza di un automobilista che ha assistito alla scena, ipotizzano che Fabio abbia avuto un malore improvviso, causando l’invasione della corsia opposta e lo scontro con il camion.

Il profilo di Fabio D’Amato

Fabio, 28 anni compiuti a febbraio, era una figura ben nota nella scena musicale romana. Frontman dei The Monkeys Tribute Band, un gruppo ispirato agli Arctic Monkeys, aveva iniziato la sua carriera nel 2013. La band aveva guadagnato popolarità, esibendosi in varie località italiane e all’estero, tra cui Belgio e Croazia. L’ultimo concerto della band si era tenuto venerdì a San Cassiano di Basio, in provincia di Reggio Emilia.

Il commovente messaggio del padre

Il padre di Fabio, Claudio, ufficiale dell’Esercito, ha espresso il suo dolore con un toccante messaggio su Facebook: «Ciao figlio mio, lasci un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Non hai avuto tanto tempo per apprezzare a pieno la tua vita, un destino malevolo ti ha strappato a noi. Ci rivedremo in un’altra vita o circostanza per recuperare ciò che abbiamo perduto. Possa riposare in pace».

La salma di Fabio è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pm Giuseppe Bontempo è stato informato dell’accaduto, e sono in corso ulteriori indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente.

Questo tragico evento lascia un vuoto profondo non solo nella famiglia di Fabio, ma anche nella comunità musicale e tra tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano.