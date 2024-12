Federica Brignone straordinaria a Semmering: trionfa nel gigante e conquista il primo posto in classifica generale

In Austria, Federica Brignone domina il gigante di Semmering con due manche perfette, firmando il 29º successo in carriera e balzando in testa alla classifica generale.





La supremazia di Federica Brignone a Semmering

Federica Brignone ha dimostrato ancora una volta il suo talento sul tracciato austriaco di Semmering, dominando il gigante con il miglior tempo in entrambe le manche. Con questa prestazione impeccabile, la campionessa valdostana ha ottenuto la sua vittoria numero 29 in carriera e, soprattutto, è salita al comando della classifica generale della Coppa del Mondo.

Nella prima manche, Brignone ha fatto segnare un vantaggio impressionante di 87 centesimi al terzo intermedio, gestendo poi con sicurezza il distacco accumulato. Nonostante un piccolo rischio nel finale, che poteva trasformarsi in una scivolata fatale, è riuscita a mantenere il controllo e a chiudere con un margine di 57 centesimi sulla seconda classificata, Sara Hector. Più staccata, al nono posto, la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha pagato a caro prezzo un errore nella seconda manche.

Una gara perfetta, errori avversari sfruttati al meglio

Brignone ha capitalizzato non solo sulla sua ottima forma, ma anche sugli errori delle principali avversarie. La stessa Gut-Behrami, una delle favorite, ha colpito una porta nella seconda discesa, perdendo più di un secondo e concludendo con un deludente nono posto.

Per Brignone, invece, si tratta del secondo successo stagionale nella disciplina del gigante, dopo la vittoria a Soelden. Sul tracciato di Semmering, l’azzurra ha attaccato con grande determinazione nella parte alta del percorso, dimostrando la sua grinta e tecnica. Ha poi gestito il vantaggio con intelligenza nella sezione centrale e, nonostante una leggera sbavatura nelle ultime porte, ha completato una gara quasi perfetta.

La classifica del gigante di Semmering

Federica Brignone (Italia) – 2’03” Sara Hector (Svezia) – +0.57 Alice Robinson (Nuova Zelanda) – +0.90 Valerie Grenier (Canada) – +0.94 Paula Moltzan (USA) – +1.11 Julia Scheib (Austria) – +1.30 Marta Bassino (Italia) – +1.33 Zrinka Ljutic (Croazia) – +1.44 Lara Gut-Behrami (Svizzera) – +1.83 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) – +2.08

La corsa alla Coppa del Mondo

Grazie a questa straordinaria performance, Brignone si porta anche in testa alla classifica generale e rafforza la sua posizione nella competizione di gigante. Ecco la situazione aggiornata:

Classifica della Coppa del Mondo di Gigante

Federica Brignone (Italia) – 200 punti Sara Hector (Svezia) – 196 punti Alice Robinson (Nuova Zelanda) – 140 punti Zrinka Ljutic (Croazia) – 125 punti Thea Louise Stjernesund (Norvegia) – 116 punti

Classifica Generale della Coppa del Mondo

Federica Brignone (Italia) – 319 punti Camille Rast (Svizzera) – 301 punti Lara Gut-Behrami (Svizzera) – 269 punti Sara Hector (Svezia) – 262 punti Cornelia Huetter (Austria) – 250 punti Mikaela Shiffrin (USA) – 245 punti Sofia Goggia (Italia) – 240 punti Zrinka Ljutic (Croazia) – 234 punti Lena Duerr (Germania) – 190 punti Paula Moltzan (USA) – 186 punti

La straordinaria forma di Federica Brignone proietta l’Italia al vertice dello sci alpino mondiale, lasciando il segno in una stagione che si preannuncia combattuta fino all’ultimo.