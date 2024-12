Federica Pellegrini presa in giro da Lucarelli a Ballando: “Hai scelto il partner sbagliato, come Rose in Titanic”

La finale di Ballando con le Stelle ha visto tra i protagonisti la campionessa olimpica Federica Pellegrini e il suo partner Pasquale La Rossa, che hanno emozionato il pubblico con una performance intensa e ricca di significato. Il percorso della nuotatrice all’interno del programma è stato segnato da diversi momenti difficili, tra cui il cambio del partner di ballo in corso d’opera, a causa dell’esclusione di Angelo Madonia dalla competizione. Questo evento ha avuto un forte impatto su Federica, che in finale si è lasciata andare a un momento di commozione e riflessione.





Durante il video introduttivo che ha preceduto la sua esibizione, Federica Pellegrini ha condiviso le sue emozioni con il pubblico, ammettendo di aver vissuto un viaggio emotivo complesso. Con le lacrime agli occhi, ha confessato: “Quello che volevo che uscisse di me è uscito. Sarebbe potuto essere più semplice, ci sono state un po’ di montagne russe, ho tenuto fino ad ora. Penso a tutto quello che è stato e che poteva essere e mi fa un po’ incazzare”. Le sue parole hanno messo in evidenza quanto il cambio del partner abbia influenzato il suo percorso, rendendolo ancora più impegnativo.

Nonostante le difficoltà, la nuotatrice ha sottolineato di sentirsi finalmente libera e leggera, anche se con un pizzico di rammarico per non aver raggiunto questa consapevolezza prima: “Mi viene rabbia perché questa sensazione poteva venire prima, poteva durare di più, quindi un po’ mi dispiace ma sono contenta di esserci arrivata”. Il pubblico ha accolto con calore queste confessioni, mostrando grande empatia nei confronti della campionessa.

Al termine della loro esibizione, Selvaggia Lucarelli, membro della giuria del programma, ha cercato di alleggerire l’atmosfera con una battuta che ha strappato sorrisi. Rivolgendosi a Federica Pellegrini, ha detto: “Tu sei stata la grande eroina di una grande storia, sei stata la nostra Rose del Titanic: tu arrivi con un biglietto di prima classe, sali sul Titanic col partner sbagliato, poi incontri Jack, vi innamorate. Pasquale è molto più di Jack, è Gesù. Basta, ho detto una stronzata”*.

Le parole della giornalista hanno suscitato una reazione divertita sia nel pubblico che nella stessa Federica, contribuendo a creare un momento di leggerezza dopo le emozioni intense vissute poco prima. Il paragone con Rose del Titanic, seppur ironico, ha messo in evidenza la forza e la determinazione della nuotatrice nel superare le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Il viaggio di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle non è stato privo di ostacoli. Il cambio del partner, avvenuto a causa dell’esclusione di Angelo Madonia, ha rappresentato un punto di svolta per la campionessa, che ha dovuto adattarsi rapidamente a una nuova dinamica con Pasquale La Rossa. Questo cambiamento non è stato semplice, ma ha permesso a Federica di scoprire nuove sfumature del suo carattere e di mettersi alla prova in un contesto completamente diverso da quello sportivo.

Nel corso delle puntate, la nuotatrice ha dimostrato grande determinazione e capacità di adattamento, conquistando il pubblico con la sua autenticità e il suo impegno. La finale ha rappresentato per lei un momento di chiusura simbolica, in cui ha potuto tirare le somme del suo percorso e condividere con il pubblico le lezioni apprese lungo il cammino.

Il rapporto tra Federica Pellegrini e Pasquale La Rossa si è rivelato fondamentale per il successo della loro performance finale. Nonostante le iniziali difficoltà legate al cambio del partner, i due sono riusciti a creare una sintonia unica che ha conquistato sia la giuria che gli spettatori. La complicità tra loro è emersa chiaramente durante l’esibizione, dimostrando quanto il lavoro di squadra e la fiducia reciproca possano fare la differenza.