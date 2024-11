Federica Pellegrini senza Angelo Madonia a Ballando, Milly Carlucci: “I maestri hanno il compito di sostenere i concorrenti”

La decisione di escludere Angelo Madonia da “Ballando con le stelle” ha generato un acceso dibattito. Milly Carlucci spiega le ragioni dietro questa scelta inedita.





La recente esclusione di Angelo Madonia dal programma “Ballando con le stelle” continua a far discutere il pubblico e i fan dello show condotto da Milly Carlucci. Il ballerino, che affiancava la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, è stato sostituito da Samuel Peron. La decisione, come spiegato dalla stessa conduttrice, è stata dettata da motivazioni precise legate al comportamento del maestro di ballo durante la trasmissione.

In un collegamento con il programma di Caterina Balivo, “La volta buona”, Milly Carlucci ha chiarito i motivi dietro questa scelta, definendola una decisione mai presa prima nei diciannove anni di storia del programma. La conduttrice ha dichiarato: “Una decisione di questo tipo non l’abbiamo mai presa in diciannove anni. Non è una cosa che fa piacere. Non fa piacere a nessuno di noi. Umanamente, la fragilità di una persona è una cosa che a me fa tenerezza, che io abbraccio, vorrò sempre bene ad Angelo.” Tuttavia, ha sottolineato come il ruolo del maestro di ballo sia fondamentale per il supporto del concorrente, sia dal punto di vista tecnico che psicologico.

Secondo quanto riportato dalla conduttrice, il maestro di ballo rappresenta un’estensione della produzione e deve garantire un sostegno costante al proprio partner durante tutta la durata del programma. Questo include non solo l’assistenza durante gli allenamenti, ma anche una presenza rassicurante durante le puntate e davanti alla giuria. Milly Carlucci ha spiegato: “I nostri maestri sono un’estensione della produzione, devono creare unità con il proprio concorrente. Questa unità è infrangibile perché il concorrente ha bisogno di supporto in sala delle stelle, durante gli allenamenti. Anche supporto psicologico, una vicinanza in cui sai che hai qualcuno su cui ti puoi appoggiare visto che metti in gioco il tuo nome, la tua credibilità di numero uno in qualche campo – che sia giornalistico, sport, televisione o cinema – facendo qualcosa in cui potresti risultare goffo, ridicolo, non proprio credibile.”

La situazione che ha portato all’esclusione di Angelo Madonia è stata documentata in un video pubblicato sul sito RaiPlay nella sezione “Ballando Segreto”. Nelle immagini si vede chiaramente Federica Pellegrini sola nella sala delle stelle per un periodo di circa due ore. Mentre gli altri concorrenti interagivano con i rispettivi maestri, provando passi e discutendo strategie, la campionessa olimpica appare isolata. Nel video si nota solo una fugace apparizione di Madonia, ma mai accanto alla sua compagna di ballo.

Questo episodio ha sollevato molte domande tra i fan del programma, che si sono chiesti se la decisione di sostituire Madonia con Samuel Peron fosse l’unica soluzione possibile. Tuttavia, secondo la conduttrice, la scelta era necessaria per garantire il corretto svolgimento dello show e il rispetto degli standard richiesti ai maestri di ballo. “Quindi i concorrenti vanno supportati sempre e non devono essere mai lasciati soli. In particolare davanti alla giuria, ecco perché è stata presa questa decisione,” ha concluso Milly Carlucci.

L’episodio ha inevitabilmente acceso un dibattito anche sui social media, dove molti utenti hanno espresso opinioni contrastanti sulla vicenda. Alcuni hanno sostenuto la decisione della produzione, ritenendo che il comportamento di Madonia fosse incompatibile con il ruolo che ricopriva. Altri, invece, hanno difeso il ballerino, sottolineando come possa essere difficile gestire situazioni di stress e tensione in un contesto così esposto mediaticamente.

Nel frattempo, Samuel Peron ha già preso il posto di Angelo Madonia, affiancando Federica Pellegrini nelle prossime puntate del programma. La nuova coppia avrà ora il compito di recuperare l’affiatamento necessario per affrontare le sfide della competizione e conquistare i voti della giuria e del pubblico.

La vicenda rappresenta un caso unico nella storia di “Ballando con le stelle”, un programma che negli anni ha saputo conquistare milioni di telespettatori grazie al mix di spettacolo, emozioni e talento. L’esclusione di Madonia sarà sicuramente ricordata come uno degli episodi più controversi dello show, ma al tempo stesso evidenzia l’importanza dei valori e degli standard richiesti ai partecipanti.

Resta da vedere come questa decisione influenzerà il percorso di Federica Pellegrini nella competizione e se la nuova dinamica con Samuel Peron riuscirà a portare risultati positivi. Nel frattempo, i fan continueranno a seguire con attenzione ogni sviluppo della vicenda, che ha già lasciato un segno indelebile nella storia del programma.