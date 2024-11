Federica Petagna protagonista al Grande Fratello: scambio di striscioni e gaffe esilarante

Federica Petagna, giovane concorrente del Grande Fratello, al centro dell’attenzione per una clamorosa gaffe: confonde uno striscione dedicato a Shaila Gatta con uno per lei.





Al Grande Fratello, l’attenzione è tutta su Federica Petagna, che si sta ritagliando un ruolo di primo piano nel programma, ricordando in parte il percorso di Perla Vatiero dell’anno scorso. Dopo la sua partecipazione a Temptation Island, Federica è entrata nella Casa portando con sé una serie di intrecci personali che stanno alimentando dinamiche interessanti e non poche sorprese. Non solo il suo ex fidanzato Alfonso e il single Stefano, con cui aveva avuto un flirt, ma persino un nuovo spasimante legato a un’ex protagonista del reality hanno fatto capolino nelle vicende della giovane.

Tuttavia, nelle ultime ore, a far parlare di Federica non sono stati i suoi intrecci sentimentali, ma una divertente e imbarazzante gaffe accaduta sotto gli occhi delle telecamere.

La scena si è svolta in giardino, un luogo della Casa che spesso diventa teatro di momenti memorabili. Mentre i concorrenti si rilassavano, uno striscione è apparso nel cielo, portato da un aereo, come accade spesso per omaggiare i partecipanti. Entusiasta e visibilmente emozionata, Federica ha notato il messaggio e si è convinta fosse dedicato a lei. Senza esitare, ha esultato di gioia, dicendo ad alta voce: “È per me? Grazie!”, saltellando e sorridendo davanti agli altri concorrenti.

La sua felicità, però, è durata poco. Dopo alcuni istanti, alcuni coinquilini hanno iniziato a osservare meglio il messaggio e hanno notato un dettaglio fondamentale: lo striscione era chiaramente indirizzato a Shaila Gatta, un’altra concorrente della Casa. Stefano, presente alla scena, ha subito fatto notare il particolare, dicendo: “Perché c’è il cuore vicino alla S?”, riferendosi all’iniziale che identificava chiaramente il destinatario del messaggio. Anche Yulia Bruschi ha contribuito a chiarire il malinteso, sottolineando che lo striscione non era per Federica.

Realizzando l’equivoco, Federica è rimasta visibilmente spiazzata. “No, veramente?”, ha esclamato incredula, per poi cercare di rimediare. Senza perdere tempo, è rientrata in Casa per chiamare Shaila e avvisarla dell’accaduto, chiedendole conferma: “Shaila, ma forse è tuo?”. La situazione si è conclusa con risate generali e una serie di battute scherzose da parte degli altri coinquilini. Alcuni, divertiti dall’episodio, le hanno detto ironicamente: “Sei una grande”, mentre Federica, imbarazzata ma con spirito, ha commentato: “Che figura di me**!”*.