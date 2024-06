Fedez e Garance Authiè hanno trascorso una vacanza di coppia in Puglia e hanno condiviso delle foto. La loro vacanza ha suscitato critiche da parte degli haters

Fedez e la modella francese Garance Authié trascorrono le vacanze in Puglia, tra scatti social e critiche degli utenti, ma ancora senza una foto ufficiale insieme.





Che sarebbe stata un’estate italiana, Garance Authié l’aveva già annunciato qualche settimana fa. Ora, la modella francese e il rapper Fedez stanno vivendo la loro prima vacanza di coppia in Puglia. Nonostante non abbiano ancora pubblicato foto insieme, non si nascondono più e gli utenti dei social network sono convinti che presto arriverà lo scatto ufficiale. Nel frattempo, le critiche non mancano.

I due si godono il soggiorno pugliese in compagnia del cane Silvio e dell’assistente di Fedez, Eleonora Sesana, che ha recentemente intrattenuto il gruppo con una spiegazione esilarante del gioco di carte della scopa.

Vacanza in Puglia per la coppia

Garance Authié e Fedez si frequentano ormai da mesi e, sebbene manchi ancora una foto ufficiale di coppia, i due postano storie e immagini dagli stessi luoghi o in compagnia delle stesse persone. La giovane modella ha pubblicato una serie di nuovi scatti sul proprio profilo Instagram, che la ritraggono in una splendida masseria pugliese, in diverse pose e momenti della giornata. Tuttavia, Fedez non compare mai direttamente nelle foto. La didascalia che accompagna le immagini recita: “Qua e là”.

Gli utenti social non hanno accolto positivamente il post di Garance, criticandola con commenti come: “Che infantile, deve far vedere a tutti i costi che è con Fedez”, “Chiara versione Shein” o ancora “Praticamente una Ferragni che non ce l’ha fatta”.

Il siparietto di Eleonora Sesana

Nelle storie di Fedez, l’assistente Eleonora Sesana ha cercato di spiegare il gioco di carte della scopa in inglese, probabilmente per coinvolgere anche Garance Authié. La spiegazione, però, non è stata molto chiara e ha suscitato l’ilarità di Fedez, che ridendo ha esclamato: “Io non ho capito niente”. La modella non ha detto una parola durante il video, lasciando intravedere solo la sua mano.

Nonostante le critiche, la coppia continua a godersi le vacanze, mostrando solo frammenti della loro vita insieme. Gli utenti dei social media restano in attesa della tanto attesa foto di coppia, che potrebbe mettere a tacere le polemiche e ufficializzare definitivamente la loro relazione.

La permanenza in Puglia rappresenta per Fedez e Garance Authié un momento di relax e divertimento, lontano dalle pressioni della vita pubblica, ma vicino al cuore dei loro fan e curiosi osservatori che seguono ogni loro mossa.