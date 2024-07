Fedez e le stoccate a Matteo Salvini: “Hai fatto un figurone alle ultime elezioni, continua così”

Durante una recente diretta con Il Rosso, Fedez ha espresso il suo pensiero su diverse questioni, tra cui Matteo Salvini. Con tono sarcastico, il rapper ha lanciato diverse frecciatine al Ministro dei Trasporti, tirando in ballo il post che fece in risposta al suo scherzo telefonico.





Fedez non si è tirato indietro nel commentare la possibilità di tornare a Sanremo, ribadendo il suo interesse per la famosa kermesse musicale. Tuttavia, il vero focus è stato su Matteo Salvini, a cui il rapper ha dedicato diverse frecciatine durante la diretta.

Il rapper ha ironizzato sulle priorità del Paese, suggerendo al Ministro dei Trasporti di dedicare un post a lui anziché a questioni più rilevanti. Inoltre, ha commentato ironicamente il successo di Salvini alle ultime elezioni e ha fatto riferimento al post condiviso dal politico dopo lo scherzo telefonico.

Fedez ha anche espresso la sua opinione sugli scherzi telefonici, sottolineando che non li fa più da quando era giovane e che non sono più adatti alla sua età attuale. Infine, ha risposto a una domanda su un possibile futuro in politica, paragonandosi scherzosamente a Silvio Berlusconi.

Il rapper ha dimostrato ancora una volta la sua schiettezza e il suo spirito critico, affrontando con ironia e sarcasmo temi politici e sociali. La sua diretta con Il Rosso ha suscitato reazioni e commenti da parte del pubblico, confermando ancora una volta l’abilità di Fedez nel coinvolgere e stimolare il dibattito.