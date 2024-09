Fedez in lite con la giornalista de La vita in diretta: “Mi ha stalkerato sul palco per rompermi le scatole.”

Negli ultimi giorni, Fedez non ha deluso le aspettative dei suoi fan, ma non solo per la sua musica. Infatti, il rapper si è trovato coinvolto in una polemica non solo con Tony Effe, ma anche con la giornalista di La vita in diretta, Monica Raucci. Durante un concerto a Reggio Calabria, la reporter ha cercato di ottenere un commento rispetto alla controversia relativa alla sua presenza alla festa della Madonna della Consolazione, dove alcuni parroci avevano espresso il loro dissenso.





All’arrivo di Fedez, l’inviata del programma condotto da Alberto Matano non ha perso tempo e ha incalzato il cantante con domande rischiose. “La vita in diretta, può essere un segnale di pacificazione con i vescovi?”, ha chiesto. Fedez, apparentemente infastidito, ha scelto di non rispondere, dicendo che stava per salire sul palco. Tuttavia, la Raucci non si è arresa e ha tentato un ulteriore approccio. A quel punto, il rapper si è lasciato andare e ha dichiarato: “Sto per esibirmi. È educato venire qui a farmi domande in questo momento?”

Poi, sul palco, Fedez ha fatto un un ringraziamento sarcastico indirizzato alla giornalista, sottolineando il suo atteggiamento insistente: “Vorrei ringraziare la signora di La vita in diretta per avermi seguitato fino qui per rompermi le p* facendomi domande del tutto superflue.”**

La reazione di Alberto Matano, a cui spettava moderare il dopo-concerto, è stata di sorpresa: “Ciò che possiamo dire è che, se c’è una notizia, noi andiamo direttamente sul posto. Volevamo osservare come reagisse Fedez e come il pubblico potesse rispondere dopo le polemiche suscitate. La nostra inviato, Monica Raucci, è sempre così spiritosa e autentica. Sono rimasto stupito dalla reazione del rapper, ma d’altra parte la giornalista sta semplicemente facendo il suo lavoro.”

Fedez, con la sua personalità vivace e a volte controversa, continua a far parlare di sé, suscitando reazioni diverse in ogni occasione. La sua faccia a faccia con la stampa non è certamente nuovo, ma aggiunge un ulteriore strato alla sua complicata relazione con il mondo esterno. La questione di fondo, tuttavia, rimane: quanto è giusto per i giornalisti inseguire le celebrità in momenti delicati? La polemica è aperta e travolgente come il talento di Fedez stesso.