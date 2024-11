Fedez ironizza sul compagno di Chiara Ferragni, manager Pirelli: “Magari a Natale arrivano le gomme da neve”

Fedez, ospite a La Zanzara, affronta con ironia domande sul suo matrimonio finito con Chiara Ferragni e sulla nuova relazione di lei con Giovanni Tronchetti Provera.





Il rapper Fedez è stato recentemente protagonista di un’intervista nella trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Durante la puntata, l’artista ha risposto a numerosi quesiti, spaziando dal suo nuovo podcast a temi politici, senza sottrarsi nemmeno alle domande riguardanti la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, argomento che ha suscitato grande interesse mediatico negli ultimi mesi. Con il suo consueto stile ironico, Fedez ha saputo rispondere anche alle questioni più delicate.

L’intervista ha preso una piega interessante quando David Parenzo ha chiesto: “Ma cosa succede quando finisce un amore?”. Prima che il cantante potesse rispondere, Giuseppe Cruciani ha interrotto il collega, impedendogli di proseguire con quella linea di domande. Cruciani, infatti, ha preferito affrontare l’argomento in maniera più diretta, facendo riferimento alla nuova relazione di Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera, manager del gruppo Pirelli.

Il conduttore ha ironizzato: “Ma chi sei, Marzullo? Ti proibisco di fare queste domande. Non voglio parlare di queste robe qui, l’unica domanda che voglio fare in questo ambito è questa: tu venendo qui sei passato di fronte a un building. Non so se l’hai visto… Sulla tua destra. E voglio sapere: non ti ha fatto alcun effetto vedere quel building, dove c’è scritto Pirelli?”. Il riferimento era evidente, dato che Giovanni Tronchetti Provera è una figura di spicco all’interno del gruppo Pirelli.

La risposta di Fedez, come spesso accade, non si è fatta attendere ed è stata accompagnata da una buona dose di sarcasmo. Il rapper ha replicato: “Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un piccolo cadeaux”.

La nuova relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è ormai di dominio pubblico. Se inizialmente i due avevano cercato di mantenere un basso profilo, evitando di mostrarsi insieme in pubblico, la situazione è cambiata rapidamente. Le prime immagini della coppia hanno iniziato a circolare sui giornali e sui social media, alimentando le speculazioni. La conferma definitiva della loro relazione è arrivata durante la festa di Halloween a Milano, dove i due si sono presentati mano nella mano. Questo evento ha messo a tacere ogni dubbio sul fatto che tra loro ci fosse qualcosa di serio.

Secondo fonti vicine alla coppia, ci sarebbero già state presentazioni ufficiali in famiglia. I figli di Chiara Ferragni, avuti dal precedente matrimonio con Fedez, avrebbero incontrato il nuovo compagno della madre, segno che la relazione non si limita a un flirt passeggero ma rappresenta qualcosa di più stabile e duraturo.

Nel corso dell’intervista a La Zanzara, Fedez ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel gestire situazioni potenzialmente imbarazzanti con umorismo e leggerezza. La sua battuta sulle gomme da neve è stata accolta con una risata dai conduttori e dal pubblico presente.

Nonostante il tono scherzoso adottato dal rapper, il tema della separazione tra lui e Chiara Ferragni continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. La coppia, che per anni è stata uno dei simboli più noti del panorama italiano, ha deciso di separarsi dopo una lunga relazione e due figli. Entrambi hanno scelto di affrontare questa fase della loro vita con discrezione, cercando di proteggere la privacy dei loro bambini.

Nel frattempo, Chiara Ferragni sembra aver trovato una nuova serenità accanto a Giovanni Tronchetti Provera, il quale è noto non solo per il suo ruolo nel gruppo Pirelli ma anche per essere una figura influente nel mondo degli affari italiani. La loro relazione rappresenta un nuovo capitolo per l’imprenditrice digitale, che continua a dividersi tra lavoro e famiglia.

Anche sul fronte professionale, sia Fedez che Chiara Ferragni stanno vivendo momenti intensi. Mentre il rapper è impegnato con il suo nuovo podcast e altri progetti musicali, Ferragni prosegue la sua carriera come imprenditrice e influencer di successo. Nonostante la separazione e le inevitabili difficoltà personali legate a questo cambiamento, entrambi sembrano determinati a concentrarsi sui loro rispettivi obiettivi.