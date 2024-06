Fedez nuovamente in condizioni critiche, ricoverato al San Raffaele, arriva l’equipe del cantante

Negli ultimi giorni sono circolate notizie su un presunto nuovo ricovero del rapper Fedez presso l’ospedale San Raffaele di Milano.





Le voci alimentate da Alessandro Rosica

Recentemente, si sono diffuse notizie riguardanti un possibile nuovo ricovero del rapper Fedez al San Raffaele di Milano. Queste voci sono state alimentate da un post su Instagram dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene di avere ricevuto conferme dal personale ospedaliero. Secondo Rosica, “Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne.”

La smentita ufficiale

Nonostante le affermazioni di Rosica, un’altra fonte ha fornito una versione completamente diversa della situazione. Il magazine “Oggi” ha contattato l’entourage di Fedez, ricevendo una decisa smentita: “La notizia del ricovero di Federico è una bufala”. L’entourage ha sottolineato che Fedez sta attraversando un momento di forte stress legato a problemi personali, inclusa la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, ma non ci sono conferme di nuovi problemi di salute gravi.

Precedenti e situazione attuale

Non è la prima volta che circolano notizie simili su Fedez. Già a maggio, erano emerse voci su presunte “gravi condizioni” di salute, a cui lo stesso Fedez aveva risposto via social, minimizzando i problemi e smentendo condizioni critiche. Attualmente, l’artista sembra essere coinvolto in eventi personali complessi, ma non ci sono conferme ufficiali di un suo nuovo ricovero ospedaliero.

La situazione resta quindi incerta, con le dichiarazioni contrastanti tra l’entourage di Fedez e le speculazioni di Rosica. Quello che è certo è che l’artista sta attraversando un periodo di forte stress emotivo, ma le notizie su un suo ricovero rimangono, al momento, infondate.