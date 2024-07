Fedez ricoverato per perdita di sangue, bordate a Chiara Ferragni: “Ho i buchi nello stomaco”

Il rapper milanese Fedez ha condiviso una serie di post polemici sui social direttamente dal letto d’ospedale, dove è stato ricoverato per un’emorragia interna. Le sue condizioni hanno preoccupato i fan, ma ha rassicurato tutti sul suo stato di salute. Tuttavia, prima di farlo, ha lanciato delle accuse, suscitando l’attenzione dei media e dei suoi follower.





Fedez lancia frecciate a Chiara Ferragni

Il rapper ha scritto una serie di post che sembrano essere una vera e propria bordata a Chiara Ferragni. Ha chiarito che le parole sarebbero versi di una canzone scritta poche ore prima, ma è inevitabile pensare che si riferiscano allo scandalo Balocco e alla rottura dei Ferragnez.

Nuove dichiarazioni di Fedez

Fedez ha continuato a lanciare frecciate a Chiara Ferragni, scrivendo: “È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”. Ha anche ringraziato tutti per i messaggi di sostegno e ha sottolineato l’importanza di avere vicino persone autentiche in un momento delicato come quello vissuto in ospedale.

Nuove informazioni su Fedez

Non ci sono nuove informazioni su Fedez al momento, ma i fan continuano a seguire da vicino la sua situazione e a sostenere il rapper durante il suo recupero. La vicenda ha generato un ampio dibattito sui social e nei media, alimentando l’interesse del pubblico nei confronti della coppia di celebrità.

