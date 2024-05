Fiorello chiude “Viva Rai2” con Amadeus: “Addio emozionante, ci vediamo alla prossima”, ascolti alle stelle e successo sui social

L’atmosfera era elettrica fuori dal Foro Italico, con ben 1700 persone raccolte per assistere all’ultima puntata di “Viva Rai2!”. Fiorello, icona dello spettacolo italiano, ha chiuso in bellezza il programma insieme al caro amico Amadeus, in quella che è stata l’ultima apparizione live del conduttore sugli schermi Rai. Tra battute e risate, Fiorello ha scherzato sull’entusiasmo del pubblico, dicendo: «Questi al Nove te li sogni».





Il climax dello show ha visto Fiorello e Amadeus esibirsi in un mini show straordinario al semaforo del Foro Italico, un luogo diventato iconico per i fan del programma. Questa performance simbolica, che ha giocato con i tempi del semaforo tra rosso e verde, ha lasciato il pubblico entusiasta. Concludendo con un tocco di nostalgia e speranza, Fiorello ha detto: «Ciao a tutti, è stato bello, ci si rivede alla prossima idea».

Nel corso della puntata, non sono mancate le sorprese con la presenza di ospiti come Jovanotti, che ha cantato “Fiore Azzurro” di Adriano Celentano. A dieci mesi da un grave incidente in bicicletta, Jovanotti ha condiviso il suo desiderio di tornare in tour, possibilmente nella primavera del 2025, mostrando resilienza e passione per la musica.

Fiorello, sempre pronto a intrattenere con il suo umorismo unico, ha anche scherzato sulle news italiane con riferimenti giocosi a personalità televisive e politiche, dimostrando la sua capacità di rendere leggeri anche i temi più seri.

Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha elogiato il successo del programma, descrivendolo come un fenomeno culturale che ha superato tutte le aspettative di ascolto e ha offerto un intrattenimento di qualità, rispettoso dello spirito del servizio pubblico. Ha inoltre ringraziato Fiorello e tutto il team per aver regalato una stagione ricca di creatività e divertimento.

Dal punto di vista degli ascolti, “Viva Rai2!” ha registrato numeri impressionanti, con una media di share del 19,6% e picchi di oltre 1 milione di spettatori, dimostrando un forte apprezzamento da parte del pubblico di tutte le età, in particolare tra i giovani. Anche sui social media, il programma ha generato un notevole engagement, con milioni di visualizzazioni e interazioni, confermando il suo impatto nella cultura popolare italiana.

In sintesi, l’ultima puntata di “Viva Rai2!” non è stato solo un addio, ma una celebrazione dell’arte dello spettacolo, un momento di condivisione collettiva che rimarrà impresso nella memoria dei fan e dei protagonisti. Con l’arrivederci di Fiorello, si chiude un capitolo importante della televisione italiana, ma si apre la porta a future innovazioni nel mondo dell’intrattenimento.