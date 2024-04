Fiorello su Meloni: “Dovrà consultare un logopedista per dire ‘antifascista’”

Nel corso della 99esima puntata di Viva Rai2, Fiorello non perde l’occasione di commentare con il suo inconfondibile stile le recenti polemiche che vedono coinvolta la Rai, inclusa la vicenda di Marco Liorni e l’attuale scenario politico italiano.





Durante l’ultima puntata di Viva Rai2, Rosario Fiorello ha affrontato con ironia le continue ripercussioni del caso Scurati, sottolineando come queste tensioni interne siano diventate un argomento ricorrente nello show. Utilizzando un linguaggio scherzoso, ha descritto una sorta di “faida interna” all’interno della Rai, citando nomi come Giampaolo Rossi, Paolo Corsini, Angelo Mellone, e Gianmarco Chiocci, e definendoli parte di un “cerchio magico” abbonato simbolicamente all’Istituto Luce piuttosto che a Netflix.

Il caso di Marco Liorni, che ha recentemente suscitato polemiche per una frase mal interpretata su un’epoca storica italiana, è stato un altro punto focale. Fiorello ha difeso il collega con una dose di umorismo e affetto, ricordando agli spettatori che Liorni aveva chiarito la sua posizione antifascista attraverso i social media: “Perdonali Marco, non sanno cosa fanno,” ha esclamato, paragonando la bontà di Liorni a quella di figure come il Dalai Lama e Madre Teresa.

Non mancano mai nei monologhi di Fiorello le frecciate alla politica italiana, e questa volta il bersaglio è Giorgia Meloni. Con un tono leggero e satirico, Fiorello ha letto ciò che ha chiamato “l’agenda Meloni”, un elenco umoristico di attività che spaziano dal tentativo di pronunciare la parola “antifascista” in vista del 25 aprile, fino a divertenti interazioni con leader internazionali come Macron.

La puntata ha anche evidenziato l’approccio unico di Fiorello nel gestire le reazioni del pubblico e i commenti sui social media. La sua capacità di rispondere con leggerezza e spirito di inclusione anche alle critiche più aspre è stata sottolineata come un esempio di come i personaggi pubblici possono mantenere un rapporto diretto e autentico con i loro follower, distinguendosi nel panorama dei VIP.

Con un equilibrio tra intrattenimento e riflessione, Fiorello continua a essere un pilastro di Viva Rai2, attirando l’attenzione non solo per il suo talento artistico ma anche per la sua abilità nel navigare temi complessi con saggezza e umorismo. Questo approccio non solo intrattiene ma invita il pubblico a una maggiore riflessione su temi di attualità e storia, mantenendo sempre un legame forte con la realtà sociale e culturale italiana.