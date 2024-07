Flavio Briatore critica la Puglia: «Località e strutture non corrispondono ai costi elevati». Sdegno degli imprenditori

Flavio Briatore critica i lidi di lusso pugliesi in un programma televisivo, scatenando reazioni tra gli imprenditori locali e un acceso dibattito sul turismo della regione.Durante l’ultima puntata di Carta Bianca su Retequattro, Flavio Briatore ha espresso forti critiche nei confronti dei lidi di lusso pugliesi, accusandoli di non offrire servizi adeguati rispetto ai prezzi elevati richiesti. Le sue affermazioni si sono concentrate in particolare su immagini riprese all’interno del lido Santos, una struttura di alta gamma situata a Torre Canne, di proprietà di Fabrizio Santorsola, presidente di Fiba Confesercenti Puglia. Questo attacco ha riacceso il dibattito sull’effettiva qualità dei servizi turistici in Puglia e sulla capacità della regione di competere nel settore.





Crescita del Turismo a Gallipoli: Dati Positivi dall’Osservatorio Regionale

Secondo recenti dati dell’Osservatorio regionale, il turismo a Gallipoli ha registrato una crescita del 14,2%, dimostrando che la regione continua a essere una meta ambita per i turisti, anche durante la stagione invernale. La Città Bella si sta affermando come un punto di riferimento per i visitatori, grazie alla sua offerta culturale e paesaggistica.

Le Reazioni degli Imprenditori Locali

Fabrizio Santorsola ha risposto alle critiche di Briatore con fermezza, evidenziando che l’imprenditore ha un conto aperto con la Puglia da tempo. “È evidente come Briatore abbia un conto aperto con la Puglia, che si porta dietro dai tempi del tentativo di portare il Twiga a Otranto,” ha dichiarato Santorsola. Ha aggiunto che, di fronte a turisti sempre più esigenti, è necessario migliorare i servizi offerti, ma ha difeso con vigore la qualità dell’offerta pugliese, che include non solo spiagge, ma anche enogastronomia, cultura e un’accoglienza di alto livello.

Domenico Alba e il Sabbiadoro Luxury Beach

Anche Domenico Alba, proprietario del Sabbiadoro Luxury Beach a Monopoli, ha preso posizione in difesa dei prezzi praticati dalle strutture di lusso. “A servizi alti corrisponde una spesa proporzionata,” ha spiegato Alba, sottolineando che i turisti sono sempre più consapevoli della qualità e sono disposti a pagare per essa. Ha descritto la sua struttura, che offre tre aree distinte per soddisfare diverse esigenze e possibilità di spesa, affermando che la Puglia sta diventando una meta sempre più attrattiva per il turismo di alto livello.

Alfredo Prete e il Lido York

Alfredo Prete, titolare del Lido York nella marina leccese di San Cataldo, ha ribadito che non è giusto generalizzare. “Non si può fare di tutta l’erba un fascio. Ci saranno imprenditori balneari che fanno i furbi, ma nella stragrande maggioranza dei casi i prezzi applicati sono in linea con i servizi offerti,” ha affermato Prete. Ha evidenziato come il turista balneare sia diventato più esigente nel tempo, richiedendo un livello di offerta sempre più elevato.Prete ha concluso dicendo: “Le polemiche sui costi del turismo balneare pugliese non hanno ragione di esistere. Ci sono talmente tante possibilità tra cui scegliere che il dibattito sui prezzi è un falso problema.” Ha sottolineato che l’accoglienza tipica della Puglia fa la differenza nelle strutture di lusso.In sintesi, le critiche di Flavio Briatore hanno aperto un acceso dibattito, ma gli imprenditori locali sono convinti che la Puglia offra un rapporto qualità-prezzo equo e che le polemiche siano infondate. La regione continua a lavorare per migliorare la propria offerta turistica, cercando di attrarre visitatori sempre più esigenti e consapevoli.