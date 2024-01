Franca Sebastiani è stata la compagna di vita di Massimo Ranieri, una figura importante nella sua vita, ma anche una storia caratterizzata da alti e bassi. Questo legame ha anche portato alla nascita della loro figlia, Cristiana.

Franchina, come veniva affettuosamente chiamata, era una ex cantante nel mondo dello spettacolo e una giornalista. La loro storia d’amore ha inizio negli anni ’60, ma non è stata sempre rose e fiori. Nel 1987, nasce la loro figlia Cristiana.

Questo evento, tuttavia, segna un punto di svolta nella loro relazione. Massimo Ranieri, all’apice della sua carriera, decide di non riconoscere Cristiana come sua figlia. Questo gesto ha avuto un impatto significativo sulla loro relazione e ha portato alla fine del loro matrimonio. Nel 1995, finalmente, Massimo decide di riconoscere pubblicamente Cristiana come sua figlia.





Franca Sebastiani, conosciuta anche come Franchina, era una cantante e giornalista. Ha partecipato a diversi Festival canori, tra cui il Girofestival, dove ha gareggiato con la canzone “Sarà.” Oltre alla sua carriera musicale, Franca si è fatta conoscere anche come giornalista e scrittrice. Prima di morire, ha scritto un libro in cui ha raccontato la sua storia d’amore con Massimo Ranieri e le sfide che hanno affrontato.

Nel suo libro, Franca scrive: “Se chiudo gli occhi, rivedo il viso da ragazzino di Massimo e sento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana.”

Nonostante la fine della loro relazione, Franca Sebastiani ha sempre avuto parole d’affetto per Massimo Ranieri e lo ha ricordato con gioia in diverse occasioni. Franca Sebastiani ha lottato contro la malattia per lungo tempo e alla fine è scomparsa. Ha affrontato con coraggio la malattia, affermando: “Dal 1969 mi porto appresso quelli che sono stati 5 tumori. In questo caso non si può fare nulla. Quello che non sopporto è il dolore, ci sono momenti difficili, poi muoio e risorgo.”

