Francesca Di Ruberto, ex protagonista di Non è la Rai, perde la vita in un incidente con un mezzo Ama a Roma: aveva 44 anni

Il dolore di una madre si fa sentire in un drammatico messaggio sui social dopo la prematura morte della figlia Francesca, nota volto della televisione italiana.





L’incidente avvenuto in via Trionfale, a Roma, ha scosso profondamente non solo i familiari e gli amici di Francesca Di Ruberto, ma anche un ampio pubblico che la seguiva da anni per la sua carriera nel mondo della televisione. La donna, di soli 44 anni, ha perso la vita all’alba di lunedì in uno spaventoso scontro stradale. A soli 15 anni, Francesca era emersa come una delle giovani protagoniste della celebre trasmissione di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”, dove si esibì nel brano “Cuore”. Le reazioni alla tragica notizia sono state immediate e toccanti. «È un colpo al cuore; la ricordo da piccola: era bella e dolce», scrive Alessia in un post commosso. Dario, un amico dei tempi del liceo, ha commentato con nostalgia: «Siamo cresciuti insieme. Era sempre sorridente, piena di vita e pronte a far ridere tutti. Non dimenticherò mai le serate passate insieme». La comunità si è unita nel dolore, ma c’è anche una crescente rabbia per l’ennesima vittima di una strada che molti definiscono «la curva della morte», un luogo già teatro di altri incidenti mortali, come evidenziato da diversi utenti sui social.

LA DINAMICA

Era poco dopo le 5 del mattino quando Francesca, al volante della sua Mini Cooper, stava percorrendo la via Trionfale verso il Centro di Roma con un passeggero di 43 anni, gravemente ferito nell’impatto. All’altezza di San Filippo Neri, la sua auto ha violentemente colpito un mezzo dell’Ama, un Iveco Magirus. La dinamica dell’incidente è stata confermata dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, che segnalano che la Mini ha impattato frontalmente contro l’auto-compattatore dell’AMA. L’impatto è stato talmente devastante che non ha lasciato scampo a Francesca, la quale è morta sul colpo. All’arrivo dei soccorritori, il corpo senza vita della donna si trovava incastrato tra le lamiere della vettura, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero. Il conducente del mezzo Ama, un uomo di 47 anni, è stato trovato sotto choc e portato in ospedale, sottoposto a esami tossicologici che hanno dato esito negativo.

LE INDAGINI

Le prime operazioni di soccorso sono state coordinate da agenti del XIV Gruppo Monte Mario, giunti in supporto ai soccorritori del 118 e ai pompieri, i quali hanno gestito la viabilità e facilitato i rilievi della Polizia Locale. La via Trionfale è stata chiusa al traffico fino alle 11 del mattino in entrambe le direzioni, tra Via di Casal del Marmo e Via Giuseppe Baretti. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in pieno svolgimento. Gli agenti hanno sequestrato entrambi i mezzi coinvolti. Nelle prossime ore, il conducente dell’Ama sarà nuovamente ascoltato. L’azienda ha espresso il suo profondo dolore e cordoglio per la tragica morte di Francesca in un comunicato ufficiale.

«L’Azienda – si legge nel comunicato – è subito attiva per collaborare con le autorità preposte alla chiarificazione della dinamica dell’incidente. Il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato in ospedale per i controlli dovuti in situazioni simili. I vertici di Ama formulano sentite condoglianze ai familiari della vittima». La comunità e gli amici ora si uniscono nel ricordo di Francesca, sottolineando il vuoto incolmabile lasciato dalla sua prematura scomparsa, mentre si attende di conoscere i dettagli completi su un evento così tragico e inaspettato.