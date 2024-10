Francesco Totti: Alla soglia dei 48 anni, il leggendario numero 10 ha ricevuto un’offerta dal club

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha recentemente aperto a un sorprendente ritorno al calcio giocato. Alla soglia dei 48 anni, il leggendario numero 10 ha ricevuto un’offerta dal club di Serie A, il Como, e sembra essere seriamente intenzionato a valutarla.

Francesco Totti ha recentemente dichiarato di sentirsi pronto a tornare in campo, esprimendo la sua volontà di riconsiderare l’idea di continuare la sua carriera sportiva. In alcune sue recenti interviste, l’ex calciatore ha rivelato di aver ricevuto contatti da diverse squadre di Serie A, senza però entrare nel merito. Totti ha affermato che nonostante l’età, il suo spirito competitivo è ancora vivo e vegeto.





Il sogno di Totti di tornare in Serie A

Quella che all’inizio poteva sembrare una battuta scherzosa, adesso appare come una reale opportunità. Totti ha fatto il punto sulla sua possibile nuova avventura calcistica durante un evento dedicato al padel a Miami, dichiarando: “Se mi vedrete prima in campo per le finali di questo torneo o in Serie A? È una domanda difficile. Diciamo che ho tempo per le finali, che si svolgeranno a fine novembre. Un paio di mesi di allenamento saranno necessari.” La sua presenza in campo, quindi, potrebbe essere più vicina di quanto si pensasse.

Il Como: l’opportunità di una nuova avventura

Il club che ha ufficialmente espresso interesse per Totti sarebbe il Como, secondo quanto riportato da fonti vicine alla situazione. Il Como, guidato dai fratelli Hartono, ha messo in atto un ambizioso piano di crescita, mirando a rendere la squadra competitiva nel panorama calcistico italiano. Accettare l’offerta del Como significherebbe per Totti non solo un ritorno in Serie A, ma anche diventare il giocatore più anziano nella storia del campionato, considerando che ha dedicato la sua carriera interamente alla Roma dal 1993 al 2017.

La riflessione di Totti non si limita alla semplice accettazione della proposta; prima di tornare in campo, intende prepararsi fisicamente, per comprendere appieno il suo stato di forma. La sfida di tornare a competere da professionista, specialmente all’età di 48 anni, non è da sottovalutare. Tuttavia, se Totti decidesse di indossare nuovamente gli scarpini, potrebbe seguire le orme di altri grandi sportivi che hanno osato rientrare dopo il ritiro, come Michael Jordan e Bjorn Borg.

In conclusione, la possibilità di un clamoroso ritorno di Francesco Totti in Serie A con il Como solleva grandi aspettative tra i tifosi e gli appassionati di calcio. La sua carriera, costellata di successi, potrebbe scrivere un nuovo capitolo, alimentando il dibattito su cosa significhi davvero la passione per il calcio e il desiderio di continuare a giocare a qualsiasi costo.