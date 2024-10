Francesco Totti e Noemi Bocchi avvistati a Miami dopo le indiscrezioni su un presunto tradimento

Il gossip attorno a Francesco Totti e il suo presunto tradimento nei confronti di Noemi Bocchi continua a infiammare i social media. Marialuisa Jacobelli ha rivelato un flirt con l’ex capitano della Roma, scatenando una reazione esplosiva tra i fan e gli osservatori del gossip. Su Instagram, le critiche si moltiplicano, con commenti taglienti come: “Ah Totti, ma se sei un traditore seriale… stai da solo invece che prendere in giro chi ti sta accanto, che poi ti sgamano sempre, non sei nemmeno tanto furbo!!”.





La situazione si complica ulteriormente: “Campione sul campo da calcio ma, a questo punto, l’idea che sia stata Ilary Blasi quella onesta nella storia sembra avere un certo fondamento. Totti appare sempre un pesce fuor d’acqua quando emergono notizie simili. Stavolta ha reagito con la stessa sorpresa”, hanno commentato i fan, coinvolti nella storica e controversa relazione dell’ex calciatore.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: un viaggio a Miami tra voci di tradimento

In un’immediata risposta alle voci circolanti, Totti ha deciso di volare a Miami insieme a Noemi Bocchi, dove parteciperanno a un torneo di Padel. Un viaggio che suscita interrogativi: sarà un tentativo di riavvicinamento dopo le accuse di tradimento? Il viaggio avviene in un contesto di crescente tensione mediatica, evidenziata dal fatto che Noemi ha recentemente rimosso numerose foto di coppia dai suoi profili social.

La decisione di partire senza figli o amici lascia presagire un intento intimo, in un momento che potrebbe rivelarsi decisivo per la loro relazione, che dura ormai da tre anni. Ma non sono solo i fan a sostenere tale ricostruzione: anche Fabrizio Corona ha parlato di numerosi tradimenti attribuiti a Totti nel corso degli anni.

Ricordiamo che nei suoi racconti, Flavia Vento, ex fiamma di Totti, ha rivelato i dettagli di una storia risalente al 2005. “Ho conosciuto Francesco a casa di Valentino nel 2001 e ho portato fortuna alla Roma”, ha ricordato la showgirl, lasciando intendere che i legami e le nostalgia di un passato vivace siano ancora presenti.

Vento ha poi rivelato una breve relazione con Totti: “Ogni volta che parlo di questa storia mi sento un po’ così. Ora che si sono lasciati posso parlare più liberamente, ma per vent’anni sono stata molto riservata. Accusata di sfascia famiglie, ho sofferto e patito. Totti non è stato corretto con me, lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”, ha concluso, specificando come il passato non si possa cancellare facilmente.